LH-Stv. Landbauer: „Die Herbststimmung in Niederösterreich mit der Waldviertelbahn genießen“

St. Pölten (OTS) -

Auf der Waldviertelbahn kehrt Herbststimmung ein: Gestartet wird am 27. September mit dem Karpfenexpress. Am 03. Oktober folgt eine besondere Ausfahrt der beiden Dampfloks Mh 1. und Mh 4. in Doppeltraktion nach Groß Gerungs. Am 10. Oktober können Gäste bei einer geführten Tour den Waldviertler Semmering überqueren. Am 11. Oktober geht es mit dem Wildschmankerlzug nach Litschau und am 18. Oktober erwartet die Gäste ein Kesselgulasch bei einer Fahrt mit dem Waldviertler Gulaschzug. Zum herbstlichen Abschluss geht es am 25. Oktober mit dem Martiniganslexpress von Gmünd nach Litschau.

„Mit einem vielfältigen Angebot für Kulinarikfreunde und Eisenbahn-Nostalgiker bietet die traditionsreiche Schmalspurbahn im Herbst jede Menge attraktive Möglichkeiten, die Freizeit zu genießen und gleichzeitig die schöne Landschaft des Waldviertels auf Schiene zu entdecken“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die traditionsreiche Waldviertelbahn verkehrt zwischen Gmünd, Groß Gerungs und Litschau. Mit der 125 Jahre alten Schmalspurbahn lassen sich die zahlreichen Ausflugsziele entlang der Bahnstrecke stressfrei erreichen. „Herbstzeit ist für viele Naturfreunde die schönste Ausflugszeit. Die saisonalen Themenfahrten eignen sich hervorragend für Gruppenreisen und Unternehmungen mit der gesamten Familie. Zusätzliche Services wie die kostenfreie Fahrradmitnahme und das Jausenwagerl werden sehr gut angenommen“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

„Karpfenexpress“ am 27. September

Mit der Dampflok geht’s ab Gmünd zu den Hälterungsanlagen in Schönau bei Litschau. Vor Ort kann man den Fischern beim Aussetzen der zugelieferten Schlossfischerei-Karpfen über die Schulter schauen, auch umfassende Informationen zum Weltkulturerbe Waldviertler Karpfen erhält man vom Besitzer Graf Seilern Aspang. Fürs leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

„Doppeltraktion Mh. 1 und Mh. 4 nach Groß Gerungs“ am 03. Oktober

Zum Jubiläum 120 Jahre MH-Dampflok fährt die Mh. 1 und Mh. 4 in Doppeltraktion nach Groß Gerungs mit einer Lockparade in Weitra.

„Überquerung Waldviertler Semmering“ am 10. Oktober

Eine stimmungsvolle Bahnwanderung über den Waldviertler Semmering! Die Diesellok-Garnitur startet in Gmünd und fährt bis Bruderndorf. Ein ortskundiger Wanderführer begleitet die Gäste durch die herbstliche Landschaft bis Abschlag zum Rückreise-Zug.

„Wildschmankerlzug“ am 11. Oktober

Mit dem Dieselnostalgiezug geht es von Gmünd nach Litschau zum Gasthaus Kaufmann, wo Wildspezialitäten auf die Gäste warten. Es besteht die Möglichkeit verschiedene Wildgerichte des Schlosses Litschau zu verkosten und zu erwerben.

„Waldviertler Gulaschzug“ am 18. Oktober

Mit der Dampflok geht es durch den herbstlichen Wald nach Litschau. In „Eisenbahneratmosphäre“ erwartet die Fahrgäste am Kulturbahnhof ein herzhaftes „Kesselgulasch“. Eine Buchung im Webshop oder eine Reservierung über das Infocenter ist dafür erforderlich.

„Martiniganslexpress“ am 25. Oktober

Mit der Diesellok und den Nostalgiewaggons erreichen die Gäste Litschau, die nördlichste Stadt Niederösterreichs. Mit einem frisch gebratenen Gansl im traditionellen Gasthausambiente findet der Herbst seinen Ausklang.

Alle Themenfahrten inklusive Buchungslinks sind abrufbar unter www.waldviertelbahn.at/alle-tickets-angebote-wvb

Tipps: Der Fahrrad-Transport und die verpflichtende Vorabreservierung des Stellplatzes sind kostenlos, das Jausenwagerl fährt immer mit. KlimaTicket-Besitzer reisen zum ermäßigten Preis. Auf den Dieselzügen gilt auch die Niederösterreich-Card!

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742 360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]