  • 25.09.2026, 13:00:33
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LH Mikl-Leitner gratuliert Hans Ebner zur Wiederwahl

„Danke für die ausgezeichnete Partnerschaft und die verlässliche Zusammenarbeit“

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Hans Ebner zu seiner Wiederwahl als Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Ebner wurde bei der Generalversammlung am Donnerstagabend in Tulln mit mehr als 93 Prozent Zustimmung in seiner Funktion bestätigt. Auch Werner Schlögl und Werner Kraut wurden als Vizepräsidenten bestätigt. Das Rote Kreuz führt Ebner seit Anfang 2024 als Präsidenten.

„Ich gratuliere Hans Ebner sehr herzlich zu seiner eindrucksvollen Wiederwahl. Das große Vertrauen ist eine klare Bestätigung für seine Arbeit und seinen Einsatz für das Rote Kreuz und damit für die Menschen in Niederösterreich“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Das Rote Kreuz ist für uns ein unverzichtbarer Partner – im Rettungswesen genauso wie im Katastrophenschutz und in vielen sozialen Bereichen. Danke für diese ausgezeichnete Partnerschaft, die verlässliche Zusammenarbeit und vor allem für den großartigen Einsatz der vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich freue mich darauf, diesen gemeinsamen Weg mit Hans Ebner und seinem Team fortzusetzen.“

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