PROJEKT MIT KLASSE(N): TAG DES SCHULSPORTS BRINGT ZUM 9. MAL MEHR ALS 2.500 KINDER IN BEWEGUNG

Wien (OTS) -

Einen Tag vor dem 25-Jahr-Jubiläum vom Tag des Sports am Wiener Heldenplatz und vor dem Start der Europäischen Woche des Sports verwandelten sich die Sportstätten im Prater für den Tag des Schulsports wieder in das größte Schulsport-Event des Landes. Zum bereits neunten Mal hatten mehr als 2.500 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, gemeinsam neue Sportarten auszuprobieren, Bewegungsimpulse zu setzen und sportliche Vorbilder hautnah zu erleben. Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ließ es sich nicht nehmen, mit der „Next Generation“ sportlich zu werden.

Vor zehn Jahren vom Sportministerium initiiert, ist der Tag des Schulsports heute nicht mehr wegzudenken. Also hieß es für die 2.500 Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren auch 2026 wieder: „Auf die Plätze, fertig, Spiel, Sport und jede Menge Spaß!“ Organisiert vom Sportministerium in enger Kooperation mit Fit Sport Austria und den Wiener Landesverbänden von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion, ausgetragen auf den Sportanlagen des ASKÖ Sportzentrum Spenadlwiese, ASVÖ WLV Leichtathletik-Zentrum und dem Union Trendsportzentrum.

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt überzeugte sich gemeinsam mit Sport Austria-Präsident und #BeActive-Botschafter Hans Niessl, Vertreter:innen der drei Wiener Dachverbände sowie Alexandra Fida, die beim ORF das Projekt „Wir bewegen Österreich“ verantwortet persönlich von der großartigen Stimmung beim Tag des Schulsports. „Wenn man hier im Prater in die strahlenden Kinderaugen blickt, sieht man, wie viel Kraft in gemeinsamer Bewegung steckt“, betont die Salzburgerin, die einst selbst erfolgreich Faustball gespielt hat. Und: „Der Tag des Schulsports ist Jahr für Jahr ein absolutes Highlight, weil er Kindern und Jugendlichen zeigt, dass Sport in erster Linie Spaß macht und verbindet. Mein großer Dank gilt allen Organisator:innen, den Verbänden und den Lehrkräften, die diesen unvergesslichen Tag möglich gemacht haben.“

Alle an einem Strang

Diesen Gedanken griff auch Sport Austria-Präsident Hans Niessl auf: „Täglich sportlich sein – das müssen wir als Ziel ausgeben für unsere Kinder und Jugendlichen. Der heutige Tag hat eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, wenn Sportministerium, Dachverbände und Schulen an einem Strang ziehen. Die Begeisterung, die wir hier im Prater jedes Jahr erleben, ist zudem der beste Motor, um Kinder und Jugendliche langfristig für den Vereinssport zu gewinnen.“

Dazu trugen auch Gewichtheberin Sarah Fischer und Para-Schwimmer Andreas Onea maßgeblich bei, die in ihrer Rolle als #BeActive-Botschafter:in Einblicke in ihren sportlichen Werdegang und die größten Erfolge gaben, Autogramme schrieben und ihre Freude am Sport vermittelten. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, den Kids zu zeigen, dass Sport so viel mehr ist als Training oder Wettkampf – nämlich Gemeinschaft und Spaß. Die Energie hier im Prater ist richtig ansteckend!“ Und Andreas Onea ergänzte: „Sport baut Barrieren ab und stärkt das Selbstbewusstsein. Der Tag des Schulsports ist der perfekte Ort, um Kinder und Jugendliche spielerisch zusammenzubringen und ihnen zu zeigen, dass in jedem von uns ein kleiner Champion steckt.“

„Sport ist eine Investition!“

Werner Quasnicka, Geschäftsführer von Fit Sport Austria, unterstrich die schulische Begeisterung und die sportliche Vielfalt: „Es ist auch im neunten Jahr faszinierend zu sehen, mit welcher Freude die Schulklassen das Angebot annehmen. Die Teilnehmer:innen-Kapazitäten waren binnen weniger Tage erschöpft, auch weil die drei Dachverbände gemeinsam mit ihren Vereinen ein unglaublich breites Sport-Spektrum anbieten. Aber genau das braucht es, um jedes Kind möglichst individuell abzuholen.“

Und damit die Begeisterung vom Tag des Schulsports kein einmaliges Erlebnis bleibt, setzt das Sportministerium in Kooperation mit dem Bildungsministerium sowie gemeinsam mit den Bundesländern, den drei Dachverbänden und den Sport-Fachverbänden auf die Tägliche Bewegungseinheit.

Allein in diesem noch jungen Schuljahr haben bereits mehr als 600 Einheiten in 681 Bildungseinrichtungen mit rund 1.000 Gruppen und Klassen stattgefunden. Das Angebot der Täglichen Bewegungseinheit richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 14 Jahren. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist als TBE-Botschafter überzeugt: „Sport ist eine Investition in die Gesundheit jedes Kindes und in unsere gemeinsame Zukunft.“

Beim morgigen Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz bietet der Open Air-Turnsaal der Täglichen Bewegungseinheit als Mitmach-Station des Sportministeriums die Chance auf ein gemeinsames Training mit den zertifizierten Bewegungscoaches, die Lehrer:innen beim Turn- und Bewegungsunterricht unterstützen. Zudem wartet ein Gewinnspiel mit sportlichen Preisen.

Fotos: https://www.picdrop.com/bmwkms/9Gnab3UQkC



Mehr Informationen: www.bewegungseinheit.gv.at