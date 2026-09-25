Laute Stimme für den Windkraft-Ausbau in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Biodiversitätsforscher Franz Essl: “Wenn wir die Natur schützen möchten, müssen wir den Klimawandel eindämmen. Der Ausbau der Windkraft ist eine wichtige Maßnahme, um den dringend nötigen Ausstieg aus Öl und Gas zu beschleunigen.”

Alexander Kesselring aus Traismauer: „In Traismauer wird schon seit Jahren über die Windkraft diskutiert. Um auch denjenigen in der Region eine Stimme zu geben, die das Windkraft-Projekt befürworten, habe ich gemeinsam mit anderen die Bürgerinitiative ‘Traismauer im Aufwind’ gegründet."

Um eine verlässliche Grundlage für eine faktenbasierte Diskussion zu schaffen, haben die Scientists for Future Österreich eine Faktenbroschüre zur Windkraft erstellt.

Fridays for Future organisiert mit Scientists for Future vom 2. bis 4. Oktober 2026 drei Energie-Stammtische in Horn, Zwettl und Bärnkopf mit namhaften Expert:innen.