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GRÜNE — TERMINE
Von 29. September bis 02. Oktober
Dienstag, 29. September
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Tirol mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, : Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und dem Klubobmann im Tiroler Landtag Gebi Mair.
Ort: Bozner-Platz, 6020 Innsbruck
Mittwoch, 30. September
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Oberösterreich mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecher Stefan Kaineder.
Ort: Architekturforum Oberösterreich, Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 Linz
Donnerstag, 01. Oktober
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Salzburg mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Martina Berthold.
Ort: Rainerstraße 2, 5020 Salzburg
Freitag, 02. Oktober
18:30 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Eröffnung des „re:pair“-Festivals teil.
Ort: Raum D im Museumsquartier, 1070 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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