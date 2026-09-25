GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Dienstag, 29. September

17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Tirol mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, : Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und dem Klubobmann im Tiroler Landtag Gebi Mair.

Ort: Bozner-Platz, 6020 Innsbruck

Mittwoch, 30. September

17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Oberösterreich mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecher Stefan Kaineder.

Ort: Architekturforum Oberösterreich, Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 Linz

Donnerstag, 01. Oktober

17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Salzburg mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Martina Berthold.

Ort: Rainerstraße 2, 5020 Salzburg