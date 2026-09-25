  • 25.09.2026, 12:24:03
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GRÜNE — TERMINE

Von 29. September bis 02. Oktober

Wien (OTS) - 

Dienstag, 29. September
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Tirol mit Bundessprecherin Leonore Gewessler, : Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer und dem Klubobmann im Tiroler Landtag Gebi Mair.
Ort: Bozner-Platz, 6020 Innsbruck

Mittwoch, 30. September
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Oberösterreich mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecher Stefan Kaineder.
Ort: Architekturforum Oberösterreich, Herbert-Bayer-Platz 1, 4020 Linz

Donnerstag, 01. Oktober
17:00 Uhr: Auftakt der Grünen Herbstkampagnenauftakt in Salzburg mit Bundessprecherin Leonore Gewessler und Landessprecherin Martina Berthold.
Ort: Rainerstraße 2, 5020 Salzburg

Freitag, 02. Oktober
18:30 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Eröffnung des „re:pair“-Festivals teil.
Ort: Raum D im Museumsquartier, 1070 Wien

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Die Grünen
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