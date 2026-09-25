NEOS Wien/Währing: Bürgerversammlung mittels Minderheitenrecht beantragt

Wien (OTS) -

Die Umgestaltung des Aumannplatzes beschäftigt die Währinger:innen schon seit Monaten. In der gestrigen BV-Sitzung vom 24. September stellten NEOS, ÖVP und FPÖ einen gemeinsamen Antrag auf eine Bürgerversammlung. Obwohl der Widerstand der Währinger gegen das geplante Vorhaben enorm ist und mit Gesamtkosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro gerechnet werden muss, wurde der Antrag mit den Stimmen der Grünen und der SPÖ abgelehnt. Nun bringen NEOS, ÖVP und FPÖ mittels Minderheitenrecht ein formelles Verlangen auf Abhaltung einer Bürgerversammlung gemäß Wiener Stadtverfassung ein.

Die NEOS haben als Alternative bereits mehrfach vorgeschlagen, mittels Einführung einer Begegnungszone und dem Anwenden von Tactical Urbanism mit einem Bruchteil der veranschlagten Baukosten eine deutliche Verkehrsberuhigung und gleichzeitige Belebung des Grätzls für die Währinger:innen zu schaffen.

Das Geld sehen NEOS besser in den Bildungseinrichtungen des Bezirkes aufgehoben.

„Im heurigen Hitzefrühsommer hat man gesehen, dass unsere Schulen allesamt dringend Hitzeschutzmaßnahmen bräuchten. Das kostet sehr viel Geld, und dieses wird jetzt für den Aumannplatz ausgegeben. Die Bürger:innen, die tagtäglich jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen haben keinerlei Verständnis für so eine Politik. Das geplante Projekt macht einen beträchtlichen Teil des Bezirksbudgets aus, stößt in der Bevölkerung auf großen Widerstand und betoniert die Verkehrssituation im Grätzel über Jahre hinweg in eine völlig falsche Richtung ein. Dass man hier kostengünstige Alternativen der Umgestaltung und andere Verkehrsalternativen diskutiert ist legitim und richtig. Die Bürger:innen sollen das letzte Wort haben, deswegen brauchen wir die Bürgerversammlung“, so Manuela-Anna Sumah-Vospernik, Bezirkssprecherin der NEOS in Währing.