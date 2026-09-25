Lopatka: „Ausschluss der OSZE von der Wahlbeobachtung bei den US-Midtermwahlen ist besorgniserregend“

Wien (OTS) -

„Der Ausschluss der OSZE-Wahlbeobachtung von den Midtermwahlen in den USA ist zu bedauern. Die zunehmenden autoritären Tendenzen westlicher Demokratien sind besorgniserregend und denen ist entschieden entgegenzutreten. Europa hatte in der Vergangenheit sehr solide Beziehungen zu den USA und ich bin zuversichtlich, dass es auch in Zukunft so bleiben wird. Zuversicht ist aber keine Garantie. Der Ausschluss von Wahlbeobachtern ist dementsprechend ein weiterer Warnhinweis, dass die USA weniger Wert auf eine enge Kooperation mit europäisch geführten Institutionen wie der OSZE legt“, so der außenpolitische Sprecher der Österreichischen Volkspartei, Reinhold Lopatka, der US-Präsidentschafts- sowie Midtermwahlen seit 1996 als Wahlbeobachter verfolgt hat.