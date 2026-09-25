Neuer Kongress richtet sich speziell an Jungmediziner*innen

Wien (OTS) -

Am 25. und 26. September 2026 finden die ersten Vinzenz Gruppe Kongresstage statt, die ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung stehen.

Wissenserweiterung durch qualitativ hochwertige Fortbildungsangebote ist die Idee hinter den Kongresstagen der Vinzenz Gruppe – einer der größten Trägerinnen von gemeinnützigen Gesundheitseinrichtungen in Österreich. Nun wurde das breitgefächerte, kostenfreie, Angebot, das von der Anästhesie über die Orthopädie bis hin zur Radiologie reicht, erweitert und unter dem Titel „NextGen.Professionals“ erstmals ein Veranstaltungsformat speziell auf in Ausbildung stehende Mediziner*innen ausgerichtet.

„Die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen an die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten sehen wir nicht nur als fachliche, sondern auch als ethische Verantwortung. Das gemeinsame Ziel ist es, Nachwuchs durch eine exzellente und praxisnahe Ausbildung auf die komplexen Anforderungen von morgen vorzubereiten. Ein wichtiger Baustein dafür ist dieser Kongress, der erste seiner Art in Österreich“, erklärt Dr.in Katharina Wolman LL.M., MBA, MSc., Ärztliche Direktorin des Orthopädischen Spital Speising sowie wissenschaftliche Leiterin der neu entwickelten Kongresstage.

Von Brustschmerzen über Fieber bis zu Verwirrtheit

Das Vortragsprogramm orientiert sich an typischen Leitsymptomen aus dem klinischen Alltag, mit denen Ärzt*innen im Dienst konfrontiert werden können, wie etwa Brust-, Bauch- und Kopfschmerzen, Fieber bei Kindern oder Verwirrtheitszustände. Hier soll jenes Wissen vermittelt werden, das in den jeweiligen Situationen nötig ist, um bestmöglich und zielgerichtet zu handeln. Zu Wort kommen versierte Mediziner*innen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten und den verschiedenen Kliniken, an denen die Vinzenz Gruppe beteiligt ist, wie etwa der Notfallambulanz der Akutstation des Ordensklinikum Linz Elisabethinen, der Abteilung für Kinderheilkunde des St. Josef Krankenhaus Wien, der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie des Herz-Jesu Krankenhaus Wien, aus dem Orthopädischen Spital Speising oder der Kardiologie des Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien.

Vom Nähen und wissenschaftlichem Arbeiten

Mehrere Workshops bieten zudem den Teilnehmenden die Möglichkeit, wichtige Fertigkeiten praxisnah zu vertiefen – von den Grundlagen der Notfallsonographie über Reanimationstraining bis hin zu chirurgischen Nahtkursen. Auch das wichtige Thema wissenschaftliches Arbeiten findet seinen Platz. Vortragende mit der entsprechenden Expertise vermitteln die dafür notwendigen Methoden und Kompetenzen.

Zum Abschluss des zweiten Kongresstages widmet sich die Keynote Lecture dem Gesundheitswesen als Ganzem und den künftigen Veränderungen, die den Alltag der angehenden Kolleg*innen prägen werden.

Katharina Wolman: „Das umfassende Programm der Kongresstage NextGen.Professionals soll einen Beitrag für hochwertige Ausbildung leisten, welche die exzellente ärztliche Versorgung von morgen sichert.“



Info:

Die Kongresstage NextGen.Professionals finden am Freitag, dem 25. und Samstag, dem 26.

September 2026, im Kulturhaus Brotfabrik in Wien statt.

www.vinzenzgruppe.at