SPÖ-Termine von 28. bis 4. Oktober 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 28. September 2026

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am International Ministerial Summit on Science, Technology, Innovation and Space in München teil (bis 29. September).

11.30 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet die September-/Oktober-Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, die von 28.9. bis 2.10. stattfindet. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Beobachtung der Wahlen im Kosovo und in Armenien sowie die Verleihung des Václav-Havel-Menschenrechtspreises (Straßburg).

12.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Parlament).

12.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an Veranstaltung zu Vertrauen in Wissenschaft und Forschung der EU-Krebsmission in der MS Wissenschaft teil (Anlegestelle Millennium Tower).

18.00 Im Rahmen der Diskussionsreihe „Trautson-Gespräche: Justizpolitik im 21. Jahrhundert“ lädt Justizministerin Anna Sporrer zur Veranstaltung „Resiliente Justiz in einer starken Demokratie” mit Impulsvorträgen von MMag.a Maria Mayrhofer

Dávid Gajdos, MA und em. Univ.-Prof. Dr. Franz Merli. Anmeldung unter: [email protected] (Großer Festsaal des Bundesministeriums für Justiz).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „EU35 in 2035? Dreams, Illusions and Reality“ mit u.a. Ivan Krastev, Annika Ben David und Luiza Bialasiewicz in der Urania. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/eu35-in-2035-dreams-illusions-and-reality (Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion „Wie konnte das geschehen? Götz Aly über den schnellen Weg in die Diktatur“ mit Cathrin Kahlweit und Götz Aly. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/wie-konnte-das-geschehen (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 29. September 2026

16.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen (Parlament).

17.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut veranstaltet anlässlich der Parlamentswahlen in Bosnien und Herzegowina ein

Expert*innen-Gespräch mit u.a. Péter Techet, Vedran Džihić, Larissa Lojić und Vahidin Preljević. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/parlamentswahlen-in-bosnien-und-herzegowina-2026 (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), Hahngasse 6/1/24, 1090 Wien).

MITTWOCH, 30. September 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) laden zur Pressekonferenz anlässlich des Starts des Masterstudiums Psychotherapie (Universität Wien).

18.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Fest der Wiener Sportstars 2026 teil (Rathaus, Wien).

16.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler ist bei der Unterzeichnung der Kooperationsübereinkunft des Bunds und des Lands Salzburg im Bereich "Baukultur".

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für sozial-ökologisches Wohnen und Zusammenleben 2025 ins Architekturzentrum Wien. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/verleihung-des-bruno-kreisky-preises-fur-sozial-okologisches-wohnen-und-zusammenleben-2025 (Museumsplatz 1, 1070 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion zum Thema „Diplomat und Whistleblower: Wein Abend im Gedenken an Botschafter Herbert Amry“ mit René Amry, Tobias Lang, Wolfgang Petritsch, Thomas Riegler und Margit Schmidt. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/diplomat-und-whistleblower-ein-abend-im-gedenken-an-botschafter-herbert-amry (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien)

DONNERSTAG, 1. Oktober 2026

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nehmen am 72. Österreichischen Gemeindetag in Salzburg teil. (Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg).

10.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Eröffnung des Center for Translational Medicine & Eric Kandel Institut teil (MedUni Campus AKH, Lazarettgasse).

17.00 Uhr Im Rahmen der Initiative „Kettensäge stoppen“ ist SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner Rednerin bei der Abendveranstaltung „Welche Wirtschaftspolitik als Alternative zur EU-Deregulierung?“ (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien; zur Anmeldung: https://eveeno.com/618223973).

18.30 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion zum Thema „Braver New World. Mutig in die Zukunft“ mit Tessa Szyszkowitz und John Kampfner. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/braver-new-world (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien)

(Schluss) bj/ls