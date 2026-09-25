50 Jahre Institut für Paar- und Familientherapie: Familien in der digitalen Welt im Fokus

Wien (OTS) -

Das Institut für Paar- und Familientherapie der Wiener Sozialdienste feiert sein 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen einer Jubiläumsfachtagung in der Wiener Urania stand unter dem Titel „Familien in der digitalen Welt“ die Frage im Mittelpunkt, wie Digitalisierung, soziale Medien und digitale Lebenswelten Familien und psychische Gesundheit verändern. Seit fünf Jahrzehnten begleitet das Institut Paare und Familien in herausfordernden Lebenssituationen und unterstützt sie bei der gemeinsamen Suche nach Lösungen.

„50 Jahre, in denen Menschen begleitet, Beziehungen unterstützt, Familien gestärkt und gemeinsam nach Lösungen gesucht wurde. Und 50 Jahre, in denen sich auch die Gesellschaft und die Herausforderungen, mit denen Menschen zu uns kommen, verändert haben“ , betonte die Vizepräsidentin der Wiener Sozialdienste Vera Steiner bei der Begrüßungsrede.

Hannes Kolar, Psychologischer Leiter der MA 11 – Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien und Fördergeber des Instituts für Paar- und Familientherapie, bedankte sich im Rahmen der Eröffnung herzlich für die langjährige und gute Zusammenarbeit. Er betonte zugleich die wichtige Rolle des Instituts als wertvolle Ressource für die niederschwellige Unterstützung von Familien.

Im Rahmen der Fachtagung beleuchteten Dr.in Laura Wiesböck, Soziologin am Institut für Höhere Studien (IHS), und Lukas Wagner, MSc, Psychotherapeut und Medienpädagoge, im Zuge spannender Vorträge die Auswirkungen sozialer Medien und digitaler Mediennutzung auf psychische Gesundheit und familiäre Beziehungen.

Auch die Entwicklung des Instituts für Paar- und Familientherapie stand im Zeichen des Wandels. 2025 übersiedelte das Institut von der Praterstraße in die Walcherstraße. Bereichsleiterin Verena Kuttenreiter würdigte anlässlich des Jubiläums die Arbeit des Teams und den Blick in die Zukunft: „Das Institut für Paar- und Familientherapie verbindet 50 Jahre Erfahrung mit einem klaren Blick auf die aktuellen Herausforderungen von Familien. Entscheidend dafür sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Fachlichkeit, Engagement und viel Einfühlungsvermögen für die Menschen da sind. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft gemeinsam weitergehen.“

Nach den Fachvorträgen standen Austausch, Vernetzung und gemeinsames Feiern des Jubiläums auf dem Programm.

Das Institut für Paar- und Familientherapie arbeitet im Auftrag der Magistratsabteilung 11 – Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien und bietet professionelle Unterstützung für Paare und Familien in herausfordernden Lebenssituationen.

Über die Wiener Sozialdienste:

Die Wiener Sozialdienste sind seit mittlerweile 80 Jahren die führende Anbieterin sozialer Dienstleistungen in Wien und tragen so zur hohen Lebensqualität in der Stadt bei. Das breit gefächerte Angebot umfasst Pflege-, Betreuungs-, Beratungs- und Therapieeinrichtungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior:innen sowie Menschen mit Behinderungen und ihre Familien. Gemeinsam mit der Stadt Wien und dem Fonds Soziales Wien leisten die Wiener Sozialdienste einen wichtigen Beitrag zu einem starken sozialen Netz in Wien.