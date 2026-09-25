30 Jahre „ensemble plus“: Jubiläumskonzert im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Seit 30 Jahren bewegt sich das „ensemble plus“ im offenen Raum zwischen Kammermusik, zeitgenössischer Komposition und experimentellen Formaten. Gegründet 1996 von Andreas Ticozzi gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters Vorarlberg, hat sich das Ensemble zu einer prägenden Stimme für Neue Musik in Vorarlberg entwickelt. Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, findet im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein Jubiläumskonzert statt – an jenem Ort, der seit vielen Jahren eng mit dem Ensemble verbunden ist. Die langjährige Partnerschaft mit dem ORF Vorarlberg hat zahlreiche Projekte, Konzertreihen und Live-Übertragungen ermöglicht und einen wichtigen Raum für zeitgenössische Musik in Vorarlberg geschaffen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder telefonisch unter 05572 301.

Aufbruch und Abenteuer: „die Walrus“ von Gerald Futscher

Mit „die Walrus“ von Gerald Futscher erklingt ein Werk eines Komponisten, der das Ensemble seit seiner Gründungszeit begleitet. Bereits vor 30 Jahren war er Teil dieser musikalischen Bewegung und bis heute schreibt er neue Werke für das „ensemble plus“. Der Titel verweist auf „die Walrus“, das legendäre Schiff aus dem Roman „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson – ein Symbol für Aufbruch, Abenteuer und die Reise ins Unbekannte. Ein solches „Abenteuer“ wird auch die Stückinterpretation werden, denn der Sprecher beugt sich dabei rund 20 Minuten in ein Aquarium.

Aufführung in völliger Dunkelheit: „Solstices“ von Georg Friedrich Haas

Im Rahmen des Jubiläumskonzertes wird auch die neue CD „Solstices“ mit dem gleichnamigen Werk des Komponisten Georg Friedrich Haas präsentiert. Das Werk, das die feinen Übergänge zwischen Klangfarben, Intonation und Wahrnehmung auslotet, kommt an diesem Abend in voller Länge zur Aufführung – und zwar in absoluter Dunkelheit wie vom Komponisten vorgesehen. Neben der CD-Ausgabe ist das Stück auch in einer Dolby-Atmos-Mischung verfügbar.