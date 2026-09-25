Bis zu 789.000 sahen Österreichs 3:1-Sieg im Nations-League-Auftaktspiel gegen Israel im ORF

Wien (OTS) -

Das erste Nations-League-Spiel des ÖFB-Teams blieb bis zum Abpfiff spannend und endete mit einem 3:1-Sieg für Österreich – und entsprechend groß war das Interesse der Fans, die gestern, am 24. September 2026, die Partie vor dem TV miterlebt haben: Bis zu 789.000 und im Schnitt 757.000 waren bei 38 Prozent Marktanteil live via ORF 1 (zweite Halbzeit) dabei, in den jungen Zielgruppen (12–49 Jahre bzw. 12–29 Jahre) wurden Marktanteile von 44 bzw. 53 Prozent erzielt.

Schon am Sonntag, dem 27. September,trifft Österreich ab 17.20 Uhr in Wien auf Kosovo mit Ex-Teamchef Franco Foda. Thomas König und Andreas Ivanschitz kommentieren, Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck analysieren.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, tritt Österreich ab 20.15 Uhr erstmals auswärts an, Gegner in Dublin ist Irland. Dietmar Wolff und Andreas Ivanschitz kommentieren, Christian Diendorfer, Peter Stöger und Viktoria Schnaderbeck sorgen für die Analysen.

Die erste Nations-League-Session beendet dann am Sonntag, dem 4. Oktober, ab 17.30 Uhr das Spiel Kosovo – Österreich in Pristina. Die Kommentatoren heißen Oliver Polzer und Roman Mählich, Rainer Pariasek, Andreas Ivanschitz und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Am 14. bzw. 17. November beenden dann die beiden letzten Spiele (Österreich – Irland bzw. Israel – Österreich) ebenfalls live in ORF 1 die Nations-League-Gruppenphase.

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