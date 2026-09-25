Robert Palfrader und Ronja von Rönne in „Willkommen Österreich“ am 29. September in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Dirk Stermann und Christoph Grissemann eröffnen DIE.NACHT am Dienstag, dem 29. September 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON mit ihrer Kultsendung „Willkommen Österreich“. In dieser Ausgabe empfangen sie Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader und Autorin Ronja von Rönne im Marx Palast, wo sie die großen Themen des Lebens behandeln: Tod und Liebe. Während sich Palfrader in seinem neuen Solokabarett „Testament“ mit dem Lebensende auseinandersetzt, beschreibt von Rönnes neuer Roman „Alles Liebe“ ein Mosaik über die Behauptung der Liebe. Um 23.00 Uhr ist der zweite Teil der ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIVE“ (24 Stunden vorab auf ORF ON) zu sehen, in dem Christoph Fritz als Fahrschullehrer und Elif Duygu als seine Schülerin turbulente Fahrstunden durchleben. Um 23.35 Uhr begrüßt Peter Klien zum Dacapo des „Gute Nacht Österreich“-Saisonauftakts.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Robert Palfrader ist das Lachen nicht vergangen – und das obwohl sich der Kabarettist für sein aktuelles Programm „Testament“ mit der eigenen Endlichkeit und dem letzten Willen beschäftigt. Welche Überlegungen er zu seiner letzten Ruhestätte getroffen hat und ob er mit diesem Thema bei Stermann und Grissemann ins Schwarze trifft, wird sich am Dienstag zeigen.

Mit ihren pointierten Betrachtungen und Alltagsgrübeleien hat sich auch Ronja von Rönne einen ordentlichen Stein im Brett von Leserschaft und Kritik erschrieben. Letztere lobt ihr neues Buch „Alles Liebe“ unter anderem als „coolsten Roman des Sommers“ (DIE ZEIT) oder „großen Wurf“ (DER SPIEGEL). Dass sich in „Alles Liebe“ die gescheiterten Existenzen nur so tummeln, dürfte auch Badewannenleser Grissemann begeistern. Im launigen Talk spricht die Autorin von Erkenntnissen und Lebensweisen und hat sich bestimmt auch den einen oder anderen Gedanken zu Freud, Leid und Endlichkeit des Lebens gemacht.

Außerdem hat sich „Willkommen Österreich“-Außenreporter Marc Carnal mit liebevoller wie journalistischer Sorgfalt mit den Besucherinnen und Besuchern der Kaiser Wiesn auseinandergesetzt.

„2HOT2DRIVE“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

„Fahr lässig, nicht fahrlässig“, ist das Motto von Kabarettist und Schauspieler Christoph Fritz, der als Fahrschullehrer auch im zweiten Teil der ORF-Miniserie „2HOT2DRIVE“ einiges Leid ertragen muss, wenn eine aufgeweckte Schülerin hinter dem Steuer Platz nimmt. Auf der Rückbank mit dabei: die zwei besten Freundinnen seines Schützlings oder auch der Vater der jungen Frau. Ob sie unter diesen Vorzeichen wohl die Führerscheinprüfung meistern wird? Neben Christoph Fritz und Elif Duygu sind in weiteren Rollen u. a. Lia Wilfing, Kaya Amani, Omar Ayub, David Scheid und Josef Hader zu sehen. Idee und Drehbuch stammen von Monja Art, inszeniert wurde die Miniserie von Kurdwin Ayub, die gemeinsam mit dem Cast auch die Handlung und Dialoge bearbeitet hat.