- 25.09.2026, 11:07:02
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Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, Claudia Bauer, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 26. September
Die Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, Claudia Bauer, ist am Samstag, dem 26. September 2026, bei Katja Arthofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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