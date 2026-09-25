MAI® weiter auf Wachstumskurs - Managementbeteiligung ausgebaut - CEO Gervin Groinigg hält künftig 49 Prozent

Wien (OTS) -

Gervin Groinigg erwirbt weitere 39 Prozent am Kärntner Maschinenbauer.

Raiffeisen Continuum bleibt Mehrheitseigentümerin und Investor.

Führung, Standort, Team und Wachstumskurs unverändert – Expansion geht weiter.

Gemeinsames Ziel: Ausbau der internationalen Präsenz und des 3D-Betondrucks.

Feistritz an der Drau, 25. September 2026. Die MAI® International GmbH startet mit gestärkten Eigentümerstruktur in ihre nächste Wachstumsphase. Raiffeisen Continuum und Gervin Groinigg, seit 2023 Geschäftsführer des Kärntner Maschinenbauers, haben die Aufstockung der Managementbeteiligung vereinbart: Groinigg erwirbt weitere 39 Prozent und hält künftig 49 Prozent an der MAI® International GmbH. Raiffeisen Continuum bleibt mit der Mehrheit beteiligt und begleitet das Unternehmen weiterhin als Investor.

Mit dem Schritt bekräftigen die Eigentümer ihr Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens, welches auf Sicht zu 100% von Groinigg übernommen werden soll. Die Weichen für die kommenden Jahre werden schon jetzt gestellt. Kundinnen und Kunden, Lieferanten und Belegschaft haben die beste Nachricht auf ihrer Seite: Geschäftsführung, Standort, Team und der Fokus auf Innovation und F&E bleiben unverändert.

Gleiche Interessen von Eigentümern und Führung für die nächste Wachstumsphase

Gervin Groinigg führt MAI® als Geschäftsführer, verantwortet zugleich den internationalen Vertrieb – und hat das Unternehmen den Entwicklungen in der Baubranche zum Trotz auf den besten Kurs seiner Geschichte gebracht. Diese außerordentliche Leistung ermöglicht die Aufstockung auf 49%.

Kontinuität am Standort in Kärnten

Entwickelt und gebaut wird weiterhin in Feistritz an der Drau. Am Standort arbeiten 27 Menschen, 21 von ihnen aus der unmittelbaren Umgebung, dazu 1 Lehrling im Doppelberuf Schlosser und Elektriker. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt bei 17 Jahren. Genau diese Erfahrung trägt den technischen Vorsprung von MAI®: Maschinen für die Trockenmörtelverarbeitung und die Injektionstechnik, eingesetzt im Tunnel- und Bergbau, in der Geothermie sowie bei Estrich und Schaumbeton.

Wachstumsfelder: 3D-Betondruck und Südamerika

Zwei Felder treiben das Wachstum. Der 3D-Betondruck entwickelt sich vom Forschungsthema zum Markt – und MAI® ist von Beginn an dabei: mit Mischtechnik, Dosierung und Druckköpfen für Materialhersteller, Forschungseinrichtungen und junge Unternehmen. Dazu kommt der Investitionsschub in Bergbau, Infrastruktur und Tunnelbau: ob Projekte in Europa, Südamerika, Australien, Japan oder USA, für die MAI®-Anlagen gefragt sind.

Gervin Groinigg, Geschäftsführer von MAI® International: „Bauen wird sich in den kommenden zehn Jahren stärker verändern als in den fünfzig davor. Dafür haben wir alles, was es braucht: eine Entwicklungsabteilung, die vorausdenkt, ein Team, das seit Jahren zusammenhält, und Eigentümer, die langfristig denken. Als Gesellschafter gehe ich weiterhin diesen Weg mit ganzer Konsequenz mit. Vor uns liegen die spannendsten Jahre unserer Unternehmensgeschichte."

Boris Pelikan, Gründer und Geschäftsführer von Raiffeisen Continuum: „Für Österreichs Mittelstand entscheidet sich in den nächsten Jahren, ob Betriebe wie MAI® ihre Technologie ins Weltklasse-Segment tragen. Genau dafür stellen wir Kapital und Erfahrung bereit. MAI® zeigt, wie das geht: Wenn Eigentümer und Führung gemeinsam investieren, entsteht der lange Atem, den solche Wege brauchen. Die Aufstockung der Beteiligung des Managements ist zugleich gelebte Unternehmensnachfolge: Verantwortung geht sukzessive an jene über, die das Unternehmen täglich führen."

Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der RLB Kärnten: „Wir begleiten MAI® seit Jahren als Bankpartner. Dass wir auch diesen Schritt mittragen, war selbstverständlich. Gervin Groinigg hat bewiesen, was er kann, und investiert jetzt konsequent ins eigene Unternehmen – für uns als Bank das stärkste Signal. MAI® steht für das, was Kärnten stark macht: Technologie aus der Region, die weltweit gefragt ist, und Arbeitsplätze, die hier bleiben.“

Über MAI® International

Die MAI® International GmbH mit Sitz in Feistritz an der Drau entwickelt und baut seit mehr als vier Jahrzehnten Maschinen für die Trockenmörtelverarbeitung und die Injektionstechnik. Das Produktprogramm umfasst Injektionsanlagen, Misch- und Pumpentechnik, Maschinen am Silo, Schaumbeton, Geothermie, Estrich-Automatisierung und den 3D-Betondruck. Zu den Schlüsseltechnologien zählen die MAI®Mischtechnologie, MAI®CODUR, MAI®NET, MAI®iCONNECT, MAI®IDL und MAI®WSRI. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 1 Lehrling, und liefert weltweit. www.mai.at

Über Raiffeisen Continuum

Raiffeisen Continuum ist ein auf Unternehmensnachfolgen spezialisierter Eigenkapitalinvestor für österreichische KMUs. Seit 2020 unterstützt sie österreichische Mittelständler bei Planung, Finanzierung und Umsetzung von Nachfolgen, mit einem klaren Bekenntnis zu Transparenz, Fairness und Nachhaltigkeit. Geschäftsführer sind Gründer Boris Pelikan und Karin Anzola. Ziel ist es, Unternehmen in ihrer Unabhängigkeit zu bewahren und durch gezielte Eigenkapitalbeteiligungen die erfolgreiche Übergabe und Weiterführung im gesamten Bundesgebiet zu gewährleisten. Der als Alternativer Investmentfonds strukturierte Fonds umfasst rund 45,5 Millionen Euro und 21 Beteiligungen und wird von der RBI, den Raiffeisenlandesbanken und den lokalen Raiffeisenbanken getragen. https://www.raiffeisen-continuum.at