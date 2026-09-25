FPÖ-Antauer: „Hagenauer steht für weiteren Linksruck in St. Pöltner Stadtregierung“

Sankt Pölten (OTS) -

„Mit Christoph-Lukas Hagenauer zieht ein weiterer Vertreter des linken Flügels rund um Vizebürgermeister Michael Kögl in die St. Pöltner Stadtregierung ein. Diese Entwicklung sehe ich mit großer Sorge“, erklärt FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer.

Für Antauer zeige sich die politische Ausrichtung insbesondere bei der Entwicklung der Innenstadt: „Oberflächenparkplätze sind verschwunden, die Erreichbarkeit mit dem Auto wurde vernichtet und damit aus meiner Sicht auch die Kundenfrequenz beeinträchtig. Geschäftsleute und Bürger weisen auf diese Probleme hin, dennoch wird dieser Kurs stur weitergeführt.“

„In den vergangenen Jahren wurden Millionen in Kunst-, Kultur- und Prestigeprojekte gesteckt. Gerade in finanziell schwierigen Zeiten braucht St. Pölten andere Prioritäten. Wir brauchen Investitionen, die den Bürgern, den Betrieben und einer lebendigen Innenstadt unmittelbar zugutekommen“, übt Antauer Kritik an der Ausgabenpolitik der Stadt.

Die Bestellung Hagenauers stehe für Antauer daher für eine Fortsetzung dieser politischen Geisterfahrt der Babler-Jünger: „Statt einer Kurskorrektur bekommt St. Pölten einen weiteren Linksruck. Hagenauer ist für uns deshalb politisch die falsche Wahl für die Stadtregierung und wird von uns nicht unterstützt.“

Auch die personelle Nachbesetzung im Gemeinderat kommentiert Antauer kritisch: Sascha Hermanek, ein ehemals langjähriges Mitglied der FPÖ. „Zuerst rechts, dann links. Offenbar findet die SPÖ immer wieder neue politische Mitstreiter. Dazu kann ich nur sarkastisch sagen: Gratulation an die Sozialdemokratie zu ihrer Personalentscheidung.“

Antauer abschließend: „St. Pölten braucht eine Politik für wirtschaftliche Entwicklung, eine gut erreichbare Innenstadt und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Bürger – Schluss mit dieser links-linken Geisterfahrt.“