Monat der Senior:innen 2026: Über 250 Veranstaltungen laden zum Mitmachen und Erleben ein

Wien (OTS) -

Bereits zum 16. Mal findet im Oktober der Monat der Senior:innen statt. Mehr als 250 kostenlose Veranstaltungen in allen 23 Wiener Bezirken laden dazu ein, Neues zu entdecken, aktiv zu sein und Kontakte zu knüpfen. Das Angebot richtet sich an die insgesamt rund 460.000 Wiener:innen ab 60 Jahren.

„In Wien haben Menschen jeden Alters ihren Platz und sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Im Oktober rücken wir die Wiener:innen ab 60 Jahren besonders in den Mittelpunkt. Der Monat der Senior:innen zeigt, wie vielfältig das Leben in unserer Stadt ist: gemeinsam unterwegs sein, Neues entdecken, Wissen teilen und miteinander ins Gespräch kommen. Es erwarten die Besucher:innen wieder zahlreiche Möglichkeiten für Begegnung und Austausch. Denn eine altersfreundliche Stadt ist eine Stadt, in der alle Generationen gut und gerne leben können“ , betont Sozialstadtrat Peter Hacker.

Digitalisierung: Neues ausprobieren und sicher unterwegs sein

Mehr als 40 Veranstaltungen widmen sich dieses Jahr dem Thema Digitalisierung. In Infoveranstaltungen, Schulungen und Workshops geht es unter anderem um Künstliche Intelligenz, Sicherheit am Smartphone und im Internet, digitale Behördenwege sowie den Einsatz digitaler Technologien in der Therapie.

„Digitalisierung begleitet uns heute in nahezu allen Lebensbereichen. Umso wichtiger ist es, Berührungsängste abzubauen und dabei zu unterstützen, digitale Angebote sicher und mit Freude zu nutzen. Die Veranstaltungen - darunter viele digitale Angebote - bieten die Gelegenheit, sich praktische Tipps zu holen sowie etwas Neues kennenzulernen und unverbindlich auszuprobieren“ , sagt Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien.

Vom Falco-Spaziergang bis zur Kuffner Sternwarte

Das Programm bietet vielfältige Möglichkeiten für Begegnung, Bewegung, Kultur und Information. Dazu zählen geführte Spaziergänge auf den Spuren von Falco, Tai Chi im neuen Kunstpark, Führungen durch Wiener Museen sowie spezielle Angebote für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen. Weitere Highlights sind ein Abend auf der Kuffner Sternwarte, eine Schifffahrt in Wien, ein Chorfestival und multikulturelle Veranstaltungen für Senior:innen.

„Der Monat der Senior:innen bringt Menschen zusammen und ermöglicht, aktiv am gesellschaftlichen Alltag teilzunehmen. Soziale Teilhabe und Vielfalt sind wichtige Bausteine für ein gutes Leben im Alter. Es freut mich, dass für die Wiener Senior:innen ein so buntes Programm geboten wird, das unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt“ , bekräftigt Susanne Winkler, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien.

Wien für Senior:innen

Organisiert wird der Monat der Senior:innen von Sabine Hofer-Gruber, der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien und ihrem Team „Wien für Senior:innen“ im Fonds Soziales Wien gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartner:innen.

Das Team „Wien für Senior:innen“ koordiniert zentrale Themen und Projekte für Senior:innen in der Stadt. Dafür gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Stellen der Stadt Wien sowie Institutionen und Organisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel ist es, die Lebensqualität der knapp 460.000 Wiener:innen ab 60 Jahren nachhaltig zu verbessern und ihre Bedürfnisse in allen Lebensbereichen gezielt zu berücksichtigen.

Alle Informationen zum Monat der Senior:innen gibt es online unter seniorinnen.wien sowie alle Veranstaltungen unter kalender.seniorinnen.wien (Anmeldung erforderlich). Sämtliche Veranstaltungen sind kostenlos.

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