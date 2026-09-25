  • 25.09.2026, 10:54:02
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SPÖ-Kenner Pelika kündigt im PULS 24-Interview Zeiler-Deklarierung an

Das gesamte Interview von Wolfang Schiefer mit Peter Pelika jetzt auf der Streamingplattform JOYN nachsehen

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Wien (OTS) - 

In der Morgen-Ausgabe von „PULS 24 Live“ begrüßt Moderator Wolfgang Schiefer um 9:30 Uhr den Journalisten & SPÖ-Kenner Peter Pelika zum Interview. Auf die Frage, wie es um die Gerüchte um einen möglichen Wechsel an der SPÖ-Spitze aussieht sagt er:

Es werden spannende nächste Tage werden, ja. In den nächsten Tagen, glaube ich, wird sich der Gerhard auch deklarieren öffentlich, und dann wird es eine breite Debatte geben. Und dann wird man sehen, und ich bin optimistisch, dass die überwiegende Mehrheit der SPÖ das als Chance erkennt und nicht als Umsturz“, so Peter Pelika.

Zudem berichtet er darüber, dass Gerhard Zeiler auch in den Ländern Unterstützer habe und kündigt eine innerparteiliche Diskussion in den kommenden Tagen an, die rasch zu einem Führungswechsel führen könne. Laut ihm wäre Zeiler geeignet, die Partei zu einen und einen Aufschwung für die SPÖ herbeizuführen.

Das gesamte Interview gibt es ab sofort auf JOYN zum Nachsehen: Peter Pelika im PULS 24-Interview

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