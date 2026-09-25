Volkspartei dankt Juliane Bogner-Strauß

Wien (OTS) -

„Juliane Bogner-Strauß hat acht Jahre lang als Bundesleiterin die ÖVP Frauen geführt und war eine starke Stimme für Frauenpolitik in ganz Österreich. Damit hat sie eine Tradition fortgeführt, in der Politikerinnen der Österreichischen Volkspartei – von Grete Rehor über Benita Ferrero-Waldner bis zu Waltraud Klasnic – wichtige Meilensteine für Gleichberechtigung gesetzt haben. Dafür und für die gute Zusammenarbeit danke ich ihr aufrichtig. Ich freue mich, dass sie uns als Abgeordnete zum Nationalrat erhalten bleibt, und wünsche ihr für ihren weiteren Weg alles Gute. Juliane Bogner-Strauß hat die ÖVP Frauen als starke Teilorganisation weiterentwickelt und die Anliegen von Frauen mit Nachdruck in unsere Partei getragen. Ich danke ihr herzlich für ihren Einsatz und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit im Parlament“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei, Christian Stocker.

Auch Generalsekretär Markus Gstöttner würdigt die scheidende Bundesleiterin der ÖVP Frauen: „Juliane Bogner-Strauß hat die ÖVP Frauen mit viel Leidenschaft geführt und als stellvertretende Klubobfrau wichtige Verantwortung im Parlamentsklub getragen. Sie hat die Anliegen der Frauen stets selbstbewusst und konstruktiv in die Partei eingebracht und damit einen wertvollen Beitrag zur inhaltlichen Arbeit der Österreichischen Volkspartei geleistet.“