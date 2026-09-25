Bogner-Strauß legt Bundesleitung der ÖVP Frauen zurück

Wien (OTS) -

Juliane Bogner-Strauß legt ihre ehrenamtliche Funktion als Bundesleiterin der ÖVP Frauen zurück. Die assoziierte Universitätsprofessorin an der Technischen Universität Graz will sich künftig wieder stärker ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmen.

Als Abgeordnete zum Nationalrat setzt sie sich weiterhin für frauenpolitische Anliegen ein.

„Frauenpolitik und Wissenschaft haben meinen Weg gleichermaßen geprägt. Nach acht intensiven und erfüllenden Jahren ist nun der richtige Zeitpunkt, die Bundesleitung in neue Hände zu legen und wieder mehr Zeit in die Forschung zu investieren. Im Nationalrat bringe ich mich weiterhin mit voller Kraft ein“, erklärt Bogner-Strauß.

Wissenschaft als Fundament politischer Arbeit

Bogner-Strauß verbindet seit jeher Forschung und Politik. Ihr wissenschaftlicher Hintergrund prägte besonders ihren Einsatz für Frauengesundheit. Sie setzte sich für mehr Bewusstsein für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medizin ein, außerdem für Prävention und Vorsorge sowie für eine stärkere Verankerung der Gendermedizin.

„Politik und Wissenschaft verlangen dasselbe: genau hinsehen, zuhören und auf Basis von Fakten Verbesserungen für die Menschen erreichen. Die Forschung war immer ein wesentlicher Teil meines Lebens. Ich freue mich darauf, mich ihr wieder mit mehr Zeit und Energie zu widmen.“

Frauenpolitische Bilanz seit 2018

Seit ihrer Wahl zur Bundesleiterin 2018 setzte Bogner-Strauß Schwerpunkte in folgenden Bereichen:

⁠Gewaltschutz

Gleichstellung

⁠wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen

⁠Frauengesundheit

Zu ihren Erfolgen zählt sie die Anhebung der Frauenquote in Aufsichtsräten und vor allem die Durchsetzung vieler weiterer Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt.

„Ich blicke mit Freude und Dankbarkeit zurück. Gemeinsam mit engagierten Frauen in ganz Österreich haben wir konkrete Verbesserungen erreicht. Das gilt vor allem für den Gewaltschutz, für mehr Frauen in Führungspositionen und für die Frauengesundheit.“

Dank an ein starkes Netzwerk

Besonderen Dank richtet Bogner-Strauß an die ÖVP Frauen in den Bundesländern: „Die ÖVP Frauen sind ein starkes Netzwerk von Frauen, die Verantwortung übernehmen. Ich danke allen Landesleiterinnen, Funktionärinnen, Mitarbeiterinnen und Wegbegleiterinnen für die Zusammenarbeit, das große Vertrauen und den gemeinsamen Einsatz in den vergangenen acht Jahren.“

„Meiner Generalsekretärin danke ich für ihren großen Einsatz, ihre Loyalität und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren.“

„Diese acht Jahre haben gezeigt, wie viel Frauen gemeinsam erreichen können. Ich bleibe diesen Themen auch weiterhin als Nationalrätin mit voller Überzeugung verpflichtet und freue mich zugleich darauf, wieder tiefer in Wissenschaft und Forschung einzutauchen.“

Abschließend richtet Bogner-Strauß persönliche Worte an Bundeskanzler Christian Stocker: „Lieber Christian, danke für dein Vertrauen, deine Unterstützung und die wertschätzende Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass wir auch weiterhin gemeinsam Verantwortung übernehmen und für die Menschen in Österreich arbeiten werden.“

Die stellvertretende Bundesleiterin der ÖVP Frauen Nationalratsabgeordnete Margreth Falkner zeigt Verständnis für den Rückzug von Juliane Bogner-Strauß aus beruflichen Gründen und dankt ihr für ihre Arbeit an der Spitze der ÖVP Frauen. „Ich respektiere Julianes Entscheidung und danke ihr herzlich für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Sie hat sich über viele Jahre mit großer Überzeugung für die Anliegen von Frauen eingesetzt“, so Falkner.

Falkner wurde interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand bereitet sie einen geregelten Übergang vor. „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand werde ich so schnell wie möglich einen Bundestag organisieren, bei dem eine neue Bundesleiterin gewählt wird. Die Verantwortung soll zügig und geordnet übergeben werden“, will Falkner keine Zeit verlieren.

Gerade jetzt brauchen Frauen eine starke Stimme in der Politik. „Die Themen sind da, es gibt viel zu tun. Pensionssplitting, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in Fragen der Altersvorsorge und vor allem beim Schutz vor Gewalt. Deshalb ist mir wichtig, dass die ÖVP Frauen rasch eine neue Bundesleiterin wählen, die diese wichtigen Aufgaben mit Tatkraft und Energie übernimmt“, so Margreth Falkner.