FPÖ - Guggenbichler/Planner: Rot-grüne Drüberfahrer gestoppt - Nossek muss sich den Bürgern stellen!

Wien (OTS) -

Die geplante Neugestaltung des Aumannplatzes sei ein massiver Eingriff in die Verkehrsorganisation mit negativen Folgen für Anrainer und Betriebe. Zudem seien die finanziellen Mittel für den Umbau angesichts angespannter Budgets noch nicht einmal beschlossen: „Hier soll ein grünes Prestigeprojekt mit der Brechstange durchgeboxt werden. Die Kritik an drohendem Verkehrschaos, Parkplatzvernichtung und der Verschwendung von Steuergeld wird einfach weggewischt“, kritisiert der Währinger FPÖ-Klubobmann Lothar Planner. „Doch damit ist jetzt Schluss. Bezirksvorsteherin Nossek wird sich den Sorgen der Menschen stellen müssen“, kündigt der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Udo Guggenbichler.

Nachdem in der Währinger Bezirksvertretungssitzung vom 24. September die rot-grüne Rathausfraktion einen gemeinsamen Antrag von FPÖ, ÖVP und NEOS auf Abhaltung einer Bürgerversammlung abgelehnt hat, bringen die drei Parteien nun ein formelles Verlangen gemäß § 104c der Wiener Stadtverfassung ein. Damit ist Bezirksvorsteherin Silvia Nossek verpflichtet, eine offizielle Bürgerversammlung abzuhalten: „Die rot-grüne Allianz gegen die Bürger hat in Währing endgültig ihre Maske fallen gelassen. Wenn es nach SPÖ und Grünen geht, sollen die Menschen nur dann mitreden dürfen, wenn sie brav zu allem Ja und Amen sagen. Die bisherigen Placebo-Veranstaltungen als Bürgerbeteiligung zu verkaufen, ist eine Verhöhnung der Währinger“, so Guggenbichler.

„Wir lassen nicht zu, dass Währing zum rot-grünen Versuchslabor verkommt. Die Bürger haben ein Recht auf volle Information und darauf, kostengünstigere Alternativen einzufordern.“ Die FPÖ werde nun darauf achten, dass die Bürgerversammlung transparent und ergebnisoffen ablaufe und nicht erneut zu einer grünen Werbeshow werde, erklärten Guggenbichler und Planner abschließend.