  • 25.09.2026, 10:27:02
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Energiestudie Burgenland: Präsentation der Studie zur öffentlichen Meinung über Energie im Burgenland

Einladung zur Pressekonferenz

Eisenstadt (OTS) - 

Ort: Burgenland Energie | Kasernenstraße 9 | 7000 Eisenstadt

Zeit: Montag, 28. September 2026 | 09:30 Uhr

Teilnehmer:
· Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
· Univ. Prof. Dr. Peter Filzmaier
· Markt- und Meinungsforscherin Christina Matzka
· Stephan Sharma, CEO Burgenland Energie

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz am 28. September 2026 um 09:30 Uhr in der Burgenland Energie ein.

Peter Filzmaier und Christina Matzka haben dieses Jahr wieder die öffentliche Meinung zum Themenbereich Energie im Burgenland erhoben. Gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Burgenland Energie CEO Stephan Sharma werden die Ergebnisse der heurigen Studie präsentiert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at

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