Wien (OTS) -

Wien, 25. September. Klassische Suchmaschinenoptimierung greift 2026 oft zu kurz: Immer mehr Menschen suchen direkt in KI-Systemen wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Overviews. Der Effekt ist messbar: Laut einer Studie des Pew Research Center vom Juli 2025 klicken US-Nutzerinnen und -Nutzer bei Google-Suchanfragen mit einer KI-Zusammenfassung nur noch in 8 Prozent der Fälle auf einen klassischen Suchtreffer (Quelle: Pew Research Center, 22.07.2025 ). Für Unternehmen bedeutet dies: Wer nicht von KI genannt wird, verliert wertvolle Sichtbarkeit. Lesen Sie hier, welche fünf österreichischen Agenturen sich auf Generative Engine Optimization (GEO) spezialisiert haben.

Worauf es bei der Wahl der besten GEO-Agentur ankommt

Um zu den führenden Anbietern zu zählen, sollten GEO-Agenturen mehrere Punkte mitbringen:

Technisches Know-how bei der Aufbereitung von Inhalten für KI-Systeme, etwa durch strukturierte Daten oder eine sogenannte llms.txt-Datei. So wird eine Art Wegweiser auf der eigenen Website erstellt, der KI-Systemen wie ChatGPT zeigt, welche Inhalte relevant sind, ähnlich der bekannten robots.txt-Datei bei klassischen Suchmaschinen.

Ein SEO-Audit als Ausgangsbasis, um den aktuellen Stand zu erheben.

Laufende Betreuung statt einmaliger Maßnahmen.

Verschiedene Pakete, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.

Transparentes Reporting mit nachvollziehbaren Kennzahlen statt Buzzwords: Ergebnisse werden nicht nur geliefert, sondern auch verständlich gemessen und dargestellt.

Eine Kombination aus klassischem SEO und GEO statt eines isolierten GEO-Einzelangebots, denn GEO baut auf einem soliden SEO-Fundament auf.

Bestenfalls dokumentierte Ergebnisse zur KI-Sichtbarkeit aus bisherigen Projekten.

Die folgende Übersicht zeigt fünf der besten GEO-Agenturen aus unterschiedlichen Regionen Österreichs.

5 GEO-Agenturen Österreichs im Überblick

ithelps (Wien, München, Berlin): Die SEO- und GEO-Agentur verfügt über langjährige Erfahrung und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Pakete. So liefert der GEO-Quick-Check eine schnelle erste Analyse der aktuellen KI-Sichtbarkeit, während das GEO-Audit mit Maßnahmenplan den strategischen Einstieg in die GEO-Optimierung bietet. Ein laufendes GEO-Monitoring zeigt transparent, wie oft und in welchem Zusammenhang ein Unternehmen in KI-Antworten vorkommt. Wer GEO tiefer verstehen und im eigenen Team etablieren möchte, kann zudem einen GEO-Workshop buchen. Als Erfolgsnachweis verweist die Agentur unter anderem auf ein Projekt, bei dem die KI-Sichtbarkeit eines österreichischen Optik-Filialunternehmens innerhalb von fünf Monaten von 14,7 auf 75,3 Prozent gesteigert wurde.

bitSTUDIOS (Graz, mit einem weiteren Standort in Wien): Kombiniert klassisches SEO mit einem KI-Sichtbarkeits-Audit, der Aufbereitung von Inhalten für KI-Systeme, strukturierten Daten sowie laufendem Monitoring, wie oft ein Unternehmen in ChatGPT, Perplexity und Google AI Overviews genannt wird. Die Agentur betreut Projekte in ganz Österreich. MOREMEDIA® (Linz): Bietet ein KI-Sichtbarkeits-Audit, die Erstellung von Inhalten, die typische Fragen einer Zielgruppe direkt und zitierfähig beantworten, den Aufbau strukturierter Daten sowie laufendes Monitoring der KI-Sichtbarkeit an. gesagt.getan. (Salzburg): Setzt bei GEO auf technische Grundlagenarbeit wie strukturierte Daten, auf redaktionelle Inhalte wie FAQ- und Definitionsseiten sowie auf den Aufbau von Branchenautorität durch externe Erwähnungen und Verlinkungen, eingebettet in eine umfassende Marketingstrategie. WOUM (Innsbruck): Bietet GEO-Beratung und die Konzeption von Inhalten für KI-Suchsysteme an, eingebettet in ein Leistungsspektrum aus SEO, Webdesign, Content-Pflege und Google Ads, mit Branchenschwerpunkt unter anderem auf Handwerk, Gesundheit, Tourismus und Versicherungen.

Fazit: Auch in Zukunft sichtbar bleiben

Unternehmen, die in KI-Antworten nicht vorkommen, riskieren, von potenziellen Kundinnen und Kunden schlicht nicht gefunden zu werden. Anders als bei einem schlechten Google-Ranking merken betroffene Unternehmen diesen Verlust oft gar nicht: Die Anfrage geht einfach an die Konkurrenz. Wer jetzt in GEO investiert, sichert sich Sichtbarkeit in einem Bereich, der für die Kundengewinnung zunehmend entscheidend wird.

Über ithelps

ithelps ist eine 2011 in Wien gegründete Online-Marketing-Agentur mit Standorten in Wien, Innsbruck, München und Berlin. Der Fokus liegt auf Suchmaschinenoptimierung, Generative Engine Optimization, Google Ads und Webentwicklung für den Mittelstand im DACH-Raum.