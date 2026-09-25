ORF-Diskussionsreihe „Ein Ort am Wort“: Asbest im Burgenland

Eisenstadt (OTS) -

Die ORF-Diskussionsreihe „Ein Ort am Wort“ macht am Mittwoch, dem 30. September 2026, in Großpetersdorf Station. Das Format greift aktuellen Themen auf Gemeindeebene auf und lädt Menschen vor Ort zum Gespräch ein. Diesmal steht die Asbest-Debatte im Mittelpunkt. Bürgerinnen und Bürger können bei der Veranstaltung, die live auf ORF ON übertragen wird, ihre Meinungen und Anliegen einbringen sowie Fragen an Expertinnen und Experten richten.

Während manche von Panikmache sprechen, sehen andere wiederum eine große Gesundheitsgefahr. Die Meinungen zur Asbestbelastung im Burgenland gehen zum Teil stark auseinander. Seit fast neun Monaten wird nun diskutiert.

Sperre von Steinbrüchen und ihre Folgen

Seit Anfang des Jahres sind die Steinbrüche Rumpersdorf, Bernstein, Badersdorf und Pilgersdorf wegen Asbestbelastung behördlich gesperrt. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt daraufhin auch vor Asbestbelastungen an Orten, wo Material aus den betroffenen Steinbrüchen ausgebracht wurde.

Das Land Burgenland richtet eine eigene Taskforce ein, die im Laufe des Jahres Luftmessungen in vielen burgenländischen Gemeinden durchführt. Die Asbestbelastung im Burgenland sei „akzeptabel“, heißt es von der Taskforce zuletzt im September. Greenpeace kritisiert abermals, dass das Land das Problem herunterspiele.

Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen

Durch die Diskussion führen Raphaela Pint und Christoph Hellmann. Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger aus Großpetersdorf, aber auch aus anderen Gemeinden, um ihre Meinungen und Anliegen einzubringen. Es können auch Fragen an Expertinnen und Experten gestellt werden: Welche Gesundheitsgefahr geht von betroffenen Schotterstraßen aus? Was kann ich tun, wenn ich asbestbelasteten Schotter im Garten habe? Und wie geht es mit den gesperrten Steinbrüchen weiter?

Übertragung in Fernsehen und Radio

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 30. September 2026, ab 19.00 Uhr im Gasthof Wurglits in Großpetersdorf statt. Der Eintritt ist frei. Ab 19.30 Uhr überträgt der ORF die einstündige Veranstaltung per Livestream auf burgenland.ORF.at, ORF ON und ORF SOUND. Eine Zusammenfassung der Diskussion gibt es in „Burgenland heute“ am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 19.00 Uhr in ORF 2/B sowie auf burgenland.ORF.at.

Auch Radio Burgenland nimmt eine eigene Servicesendung zum Thema Asbest ins Programm: Am Mittwoch, dem 30. September 2026, wird es ab 14.00 Uhr die Möglichkeit geben anzurufen und Fragen zu stellen. Die Sendung „Ein Ort am Wort“ wird auf Radio Burgenland am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, ab 20.04 Uhr in voller Länge wiederholt.