SME EnterPRIZE 2026: Diese Unternehmen setzen Impulse für nachhaltiges Wirtschaften

Wien (OTS) -

Die Generali Österreich hat im Rahmen des SME EnterPRIZE Awards 2026 erneut kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgezeichnet. Mit dem Preis werden Betriebe gewürdigt, die ökologische und soziale Aspekte mit wirtschaftlicher Entwicklung verbinden und nachhaltige Lösungen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich umsetzen.

„KMU sind ein zentraler Bestandteil der österreichischen Wirtschaft. Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen. Mit dem SME EnterPRIZE machen wir jene sichtbar, die nachhaltige Aspekte in ihr wirtschaftliches Handeln einfließen lassen und damit Impulse für ihre Branche setzen“, betont Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.

Die Gewinner_innen 2026

Der SME EnterPRIZE 2026 wurde in den Kategorien Nachhaltiges Geschäftsmodell, Nachhaltige Produkte undDienstleistungen sowie Nachhaltige Start-ups vergeben. Die Erstplatzierten der Hauptkategorien erhalten jeweils 10.000 Euro Preisgeld, eine einjährige Mitgliedschaft bei der Climate Academy des Start-ups Glacier und die Chance, am internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel teilzunehmen. Zusätzlich zeichnete die Generali Österreich zwei Unternehmen mit dem Sonderpreis für nachhaltige Familienunternehmen zu je 3.000 Euro aus.

Kategorie Nachhaltiges Geschäftsmodell

Sonnenschmiede GmbH (Steiermark): Das Unternehmen ermöglicht gemeinschaftlichen Sonnenstrom in Mehrparteienhäusern und macht die Energiewende damit für Mieter_innen und Wohnungseigentümer_innen leichter zugänglich.

Kategorie Produkte & Dienstleistungen

lixtec GmbH (Steiermark): Mit intelligenten Sensorsystemen für die bedarfsgerechte Außenbeleuchtung verbindet das Unternehmen Energieeffizienz mit dem Schutz von Mensch und Umwelt.

Kategorie Start-up

2nd Cycle FlexCo (Niederösterreich): Das Start-up entwickelt innovative Lösungen für die Wiederverwendung und das Recycling von Photovoltaikmodulen und stärkt damit die Kreislaufwirtschaft in der Solarbranche.



Sonderpreis „Nachhaltiges Familienunternehmen“

Luftburg - Kolarik im Prater GmbH (Wien, ex aequo): Die Luftburg verbindet familiengeführte Gastronomie mit einem Fokus auf biologische Lebensmittel, Regionalität und Maßnahmen zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs.

Rabmer Gruppe GmbH (Oberösterreich, ex aequo): Das Familienunternehmen entwickelt Lösungen in den Bereichen Wasser-, Energie- und Ressourceneffizienz und setzt dabei auf Innovation sowie regionale Wertschöpfung.



Expertenjury

Die Entscheidung über die Auszeichnungen traf eine Expertenjury aus Vertreter_innen von Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Wissenschaft. Bewertet wurden unter anderem die dargestellte gesellschaftliche Wirkung der umgesetzten Maßnahmen, der Innovationsgrad, nachhaltigkeitsbezogene Strategien im Unternehmen, die Einbindung relevanter Stakeholder sowie das Potenzial für die weitere Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Aktivitäten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.