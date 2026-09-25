FPÖ - Krauss: Desasterstadträtin Emmerling im Dauerchaos - Wie lange hält Ludwig noch an seiner Vizebürgermeisterin fest?

Wien (OTS) -

Hausdurchsuchung in der MA 35, massive Vorwürfe und interne Untersuchungen im Marktamt, ein millionenschweres Auszeit-WG-Projekt mit fachlichen und rechtlichen Fragezeichen: „Irgendwann kann sich eine politisch Verantwortliche nicht mehr hinter Arbeitsgruppen, Prüfungen und angekündigter Aufklärung verstecken. Verantwortung bedeutet auch, für die Zustände im eigenen Ressort politisch geradezustehen“, reagiert FPÖ-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss auf die neuesten Peinlichkeiten der Desasterstadträtin Emmerling.

Nach der Hausdurchsuchung in der Wiener Einwanderungs- und Chaosbehörde MA 35 sieht FPÖ-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss die politische Verantwortung von NEOS-Vizebürgermeisterin Emmerling erneut im Zentrum. Gegen eine Mitarbeiterin der MA 35 wird wegen des Verdachts der Vorteilsannahme ermittelt. Ihr Büro wurde am Dienstag durchsucht, Gegenstände und Dienstgeräte wurden sichergestellt: „Bei Bettina Emmerling ist der Ausnahmezustand längst Tagesroutine. Kaum ist der nächste Skandal in einem ihrer Verantwortungsbereiche öffentlich, folgt schon der nächste. Bürgermeister Ludwig muss endlich erklären, wie lange er diesem Treiben noch zuschauen und an seiner Vizebürgermeisterin festhalten will“, so Krauss.

„Bettina Emmerling ist seit Monaten mit Krisen, Pannen und schweren Vorwürfen in ihren Verantwortungsbereichen konfrontiert. Wien braucht eine Stadtregierung, deren Ressorts funktionieren. Die entscheidende Frage richtet sich deshalb mittlerweile an Michael Ludwig: Wie lange ist Bettina Emmerling für Sie noch tragbar, Herr Bürgermeister?“, so Krauss abschließend.