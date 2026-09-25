Ab 01.01.2027: Andrea Brunner wird neues Vorstandsmitglied der HYPO Oberösterreich

Linz (OTS) -

Andrea Brunner (41) wird neues Vorstandsmitglied der HYPO Oberösterreich. Das hat der Aufsichtsrat der Bank in seiner Sitzung am gestrigen Donnerstagnachmittag beschlossen. Andrea Brunner ist seit 2021 als Führungskraft im Kreditrisikomanagement der Bank tätig. Ab 1. Jänner 2027 übernimmt sie die Nachfolge von Vorstandsmitglied Thomas Wolfsgruber, der 14 Jahre für die Oberösterreichische Landesbank tätig war. Gemeinsam mit Klaus Kumpfmüller (Vorstandsvorsitzender) bildet Andrea Brunner künftig als Risiko- und Marktfolgevorstand den Gesamtvorstand der Bank.

Andrea Brunner setzte sich in einem extern begleiteten Auswahlverfahren samt Hearing als bestgeeignete Kandidatin durch und zeichnet sich durch ihre langjährige Branchenkenntnis aus. Mit der HYPO Oberösterreich ist Brunner ebenfalls bestens vertraut: Seit 2021 hat sie die Bank als Führungskraft – zunächst als Leiterin des Finanzierungscontrollings und zuletzt als stellvertretende Leiterin der Finanzierungsabteilung – entscheidend weiterentwickelt.

„Wir sind sicher, dass wir als Aufsichtsrat eine sehr gute, zukunftsweisende Entscheidung mit der Wahl von Andrea Brunner in den Vorstand getroffen haben. Sie ergänzt das Vorstandsteam mit ihrer Ausbildung und Erfahrung auf ideale Weise und kennt die HYPO Oberösterreich bestens, sodass dadurch eine nahtlose Führungs- und Mandatsübernahme sowie eine noch schnellere Wirksamkeit in der Umsetzung der Strategie gewährleistet ist“,

sagt Othmar Nagl, Aufsichtsratsvorsitzender der HYPO Oberösterreich.

Zur Person

Vor ihrer Zeit in der Oberösterreichischen Landesbank war Andrea Brunner sechs Jahre lang als Senior Referentin der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) tätig. Den Beginn ihrer Bankkarriere markierte ihre Tätigkeit als Referentin für Kreditsanierung und -abwicklung in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, wo sie von 2009 bis 2015 tätig war. Zuvor hatte Brunner ein Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz absolviert und ihre Gerichtspraxis am Bezirks- und Landesgericht Steyr absolviert. Die gebürtige Steyrerin ist verheiratet und Mutter von Zwillingen.

„In den vergangenen Jahren habe ich die HYPO Oberösterreich als moderne und zukunftsorientierte Bank kennengelernt, die Kundennähe und innovative Lösungen mit Stabilität und Sicherheit verbindet. Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung und das Vertrauen des Aufsichtsrats, das mit meiner Ernennung zum Vorstandsmitglied verbunden ist. Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Klaus Kumpfmüller und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich die erfolgreiche Entwicklung der Bank fortsetzen und aktiv mitgestalten“,

sagt Andrea Brunner, designiertes Vorstandsmitglied der HYPO OOE.