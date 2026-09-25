FPÖ-Kofler: Hofübergabe und Generationswechsel im Bezirk Horn

Horn/St. Pölten (OTS) -

„Es ist Zeit für einen Generationswechsel an der Spitze unserer Bezirksgruppe. Nach 18 Jahren Führungsverantwortung habe ich entschieden einen Schritt zur Seite zu machen und die Führung unserer Bezirksgruppe Horn in neue Hände zu legen“, informiert FPÖ-Bezirksparteiobmann Bundesrat Klemens Kofler. Für Kofler ist dieser Schritt kein politischer Rückzug. „Ich brenne für die Freiheitliche Partei und dafür, der Bevölkerung zu dienen. Daran wird sich nichts ändern. Ich möchte künftig meine ganze Kraft in meine Aufgabe als Bundesrat legen und in dieser Funktion für die Menschen da sein“, betont Kofler.

Nach 18 Jahren an der Spitze im Bezirk sei für ihn aber der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung weiterzugeben und einer neuen Generation Platz zu machen. „Es wird eine geordnete Hofübergabe geben. Wir haben im Bezirk viele engagierte Mitglieder und tatkräftige Funktionäre. Deshalb gehe ich diesen Schritt mit einem sehr guten Gefühl“, so Kofler.

Einen Namen für seine Nachfolge will Kofler nicht nennen: „Ich werde dem Bezirksparteitag, unseren Mitgliedern und vor allem der demokratischen Wahl nicht vorgreifen. Das entscheidet der Parteitag und das wird auch ruhig und kameradschaftlich ablaufen“, sagt Kofler.

Bis zur Wahl eines neuen Bezirksparteiobmannes werde Kofler seine Funktion selbstverständlich mit vollem Einsatz ausüben. Auch danach bleibe er der Bezirksgruppe eng verbunden: „Ich übergebe eine Funktion, aber nicht meine Überzeugung und schon gar nicht meinen Einsatz für unsere Freiheitliche Familie. Ich werde auch weiterhin dort mithelfen, wo ich gebraucht werde. Für mich zählt, dass wir als starkes Team gemeinsam für die Menschen im Bezirk Horn arbeiten.“