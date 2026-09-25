KI Challenge 2026: Dachverband und WK Wien suchen die besten KI-Ideen für die Sozialversicherung

Wien (OTS) -

Mit der KI Challenge 2026 schaffen der Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) und die Wirtschaftskammer Wien ein neues Format für Innovation in der Sozialversicherung. Im Mittelpunkt steht diesmal die Frage, wie Künstliche Intelligenz dazu beitragen kann, Daten der Sozialversicherung besser zu nutzen, Abläufe zu verbessern und neue Lösungen für die Versicherten zu entwickeln.

Am 5. und 6. November 2026 arbeiten interdisziplinäre Teams von bis zu fünf Personen in den Räumlichkeiten des Dachverbands 24 Stunden lang an konkreten Problemen und Use Cases aus der Sozialversicherung. Eingeladen sind Studierende, Forschende, Start-ups und etablierte Unternehmen, die ihre Ideen und Kompetenzen einbringen und gemeinsam praxistaugliche Prototypen entwickeln wollen.

Die Aufgaben reichen von Prognosemodellen und Versorgungsanalysen bis hin zu intelligenten Assistenzsystemen. Gesucht sind dabei nicht nur innovative Ideen, sondern vor allem Lösungen, die einen konkreten Mehrwert für die Sozialversicherung schaffen können. Die besten und innovativsten Beiträge werden mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro ausgezeichnet.

„Die Sozialversicherung verfügt über einen enormen Datenschutz, den wir nutzbar machen wollen, um gesellschaftlichen Mehrwert zu liefern“, betont Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Künstliche Intelligenz verändert gerade viele Bereiche unseres Alltags. Deshalb wollen wir als Sozialversicherung diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten. Entscheidend ist für uns, dass neue Technologien dort eingesetzt werden, wo sie einen konkreten Mehrwert für die Versicherten bringen – etwa bei Prävention und Versorgung, aber auch in der Verwaltung. Mit der KI Challenge schaffen wir dafür einen Raum, in dem neue Ideen schnell ausprobiert und auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden können. Wir sind gespannt, welche Lösungen die Teams entwickeln werden.“

„In Wien treffen unternehmerische Innovationskraft, technologische Kompetenz und hervorragend ausgebildete junge Talente aufeinander. Dieses Potenzial wollen wir bei der KI Challenge heben. Vor allem unsere IT-Unternehmen bringen optimale Voraussetzungen mit, um mit Hilfe von Daten und Künstlicher Intelligenz konkrete Lösungen für die Praxis zu entwickeln. Die zur Challenge eingeladenen Schülerinnen und Schüler sowie Studierenden können neue Blickwinkel und mutige Ideen einbringen. Denn Innovation entsteht dort, wo unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen und gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird, die den Menschen und unserem Gesundheitssystem einen spürbaren Mehrwert bringen“, erklärt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Anmeldung

Die Anmeldung zur KI Challenge ist bereits möglich. Interessierte Teams können sich unter [email protected] anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere Informationen: KI Data Challenge



Rückfragehinweis:

Dachverband der Sozialversicherungsträger

Nikolaus Wimmer, BA BA MA

Telefon: +436642393631

E-Mail: [email protected]



Wirtschaftskammer Wien

Mag. Marion Ziegelwanger

Telefon: +43 1 514 50-1335

E-Mail: [email protected]