ÖVP-Wieden setzt sich durch: Parkspur in der Prinz-Eugen-Straße zwischen Goldeggasse und Weyringergasse bleibt erhalten!

Wien (OTS) -

Im April wurden Pläne der Wiener Linien bekannt, unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Beschleunigung der Linie D auf der Prinz-Eugen-Straße, die Parkspur zwischen Goldeggasse und Weyringergasse schlicht gänzlich zu entfernen – im Alleingang und ohne Einbeziehung des Bezirks. ÖVP Wieden Klubobmann Johannes Pasquali: „Weder Bürger noch Bezirkspolitik waren in diese Hauruck-Entscheidung eingebunden. Hier wurde versucht über uns drüberzufahren. Den neuerlichen Kahlschlag von zig Parkplätzen konnten wir jetzt verhindern.“

Der ÖVP Wieden Antrag fordert konkret eine Weisung der zuständigen Stadträtin Ulli Sima an die zuständige MA 46, die Parkspur in der Prinz-Eugen-Straße zwischen Goldeggasse und Weyringergasse jedenfalls zu erhalten. Mit großer Mehrheit, lediglich Grüne und Kommunisten stimmten dagegen, wurde diese Initiative für den Erhalt der Parkplätze angenommen.

„Erfolgreich konnten wir den nächsten Verkehrsflop und schweren Planungsfehler zu Lasten der Anrainer auf der Wieden verhindern und zig Parkplätze retten. Über die Wieden fährt man nicht drüber“, so Pasquali.