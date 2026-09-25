  • 25.09.2026, 09:38:02
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BMWET: DI Klaus Thürriedl als neuer Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker angelobt

Wien (OTS) - 

Am 18. September 2026 fand im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) die feierliche Angelobung von DI Klaus Thürriedl als neuen Präsidenten der Bundeskammer der Ziviltechniker statt. In Vertretung des Bundesministers nahm Generalsekretär Severin Gruber das gesetzliche Gelöbnis des neu gewählten Präsidenten der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker entgegen.

„Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker sind seit über 160 Jahren ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Wirtschaft – sie stehen wie kaum ein anderer Berufsstand für höchste Fachkompetenz, Unabhängigkeit und Verlässlichkeit“, hielt Generalsekretär Severin Gruber in seinen Begrüßungsworten fest. „Ich gratuliere DI Klaus Thürriedl sehr herzlich zu seiner Wahl. Dank seiner großen Erfahrung auf nationaler, wie europäischer Ebene, ist er genau der Richtige, um die Kammer mit ihren rund 10.000 Mitgliedern kraftvoll und erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Erfahrener Branchenexperte an der Bundesspitze

Der gebürtige Oberösterreicher DI Klaus Thürriedl betreibt bereits seit 1992 sein eigenes ZT-Büro in Freistadt. Er blickt auf eine langjährige Karriere in der Standesvertretung zurück: Von 2010 bis 2022 stand er der Bundessektion Zivilingenieur/innen vor und lenkte die Geschicke der Bundeskammer zuletzt von 2022 bis 2026 als deren Vizepräsident. Auch international genießt Thürriedl hohes Ansehen. Er engagiert sich seit vielen Jahren im European Council of Engineers Chambers, dessen Präsident er von 2018 bis 2024 war, im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie aktuell als Präsident der europäischen Organisation der freien Berufe.

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