- 25.09.2026, 09:30:33
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Sitzung der Bezirksvertretung Hernals
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Hernals findet am Mittwoch, dem 30. September 2026, um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvertretung in Wien 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/hernals/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 17. Bezirk, Tel. 01/4000-17111 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
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