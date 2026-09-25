VERKEHRSBUERO auf Wachstumskurs: Erweiterung des Vorstands um CFO Eva Schindlauer

Wien (OTS) -

Das VERKEHRSBUERO richtet seine Führung auf strategisches Wachstum aus: Eva Schindlauer übernimmt mit 1. Jänner 2027 die neu geschaffene Position des Chief Financial Officer (CFO) und wird Mitglied des Vorstandes der Österreichisches Verkehrsbüro AG. Sie trägt damit im Konzern die Verantwortung für alle Finance-Agenden sowie die People Services. Die erfahrene Managerin wird gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Winkler und Vorständin Birgit Wallner die Weiterentwicklung des führenden österreichischen Tourismusunternehmens gestalten.

„Der eingeschlagene Wachstumskurs des VERKEHRSBUERO erhöht die Anforderungen an das Performance Management. Die Verankerung des Finanzbereichs in einem eigenen Vorstandsressort trägt dieser Entwicklung Rechnung. Mit Eva Schindlauer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die fundierte Finanzexpertise mit langjähriger Erfahrung in der Gestaltung von Transformationsprozessen verbindet. Gemeinsam mit dem bewährten Vorstandsteam wird sie bestehende Geschäftsmodelle weiterentwickeln, laufend evaluieren und notwendige Anpassungen an die sich ständig ändernden Anforderungen sicherstellen“, erklärt Alexander Wolfgring, Aufsichtsratsvorsitzender der Österreichisches Verkehrsbüro AG.

Stärkung der strategischen Weiterentwicklung

Mit der 2025 eingeleiteten strategischen Neuausrichtung hat das VERKEHRSBUERO die Weichen für seine nächsten Wachstumsschritte gestellt. Durch Akquisitionen und den Ausbau internationaler Partnerschaften will das Unternehmen in den Geschäftsbereichen TRAVEL und HOSPITALITY neue Marktpotenziale erschließen und die Ertragskraft seines wachsenden Portfolios stärken.

„Wir investieren gezielt in den Ausbau unseres Portfolios und setzen auf internationale Partnerschaften, um uns zukunftsorientiert auszurichten und profitabel zu wachsen. Mit einem Finanzressort im Vorstand geben wir dem datenbasierten Performance Management noch mehr Gewicht und schaffen zusätzliche Kapazitäten für die Umsetzung unserer strategischen Vorhaben. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Birgit Wallner und Eva Schindlauer voranzutreiben“, sagt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes, VERKEHRSBUERO.

Finanzkompetenz für die nächsten Wachstumsschritte

Eva Schindlauer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Als kaufmännische Direktorin des ORF gestaltet sie seit 2022 unter anderem die Weiterentwicklung der Finanzstrategie sowie den Aufbau eines datenbasierten Performance Managements und eines belastbaren Risikomanagements. Zuvor war sie in kaufmännischen Leitungs- und Geschäftsführungsfunktionen bei mehreren ORF-Tochtergesellschaften tätig. Internationale Erfahrung sammelte sie bei Novartis in Wien und Basel.

„Das VERKEHRSBUERO hat klare Wachstumsziele. Mein Fokus liegt auf einer vorausschauenden Steuerung, die Investitionen fundiert begleitet und die Ertragskraft des Konzerns weiter stärkt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in der Transformation der Geschäftsmodelle einzubringen und gemeinsam mit Martin Winkler, Birgit Wallner und allen Kolleg:innen die nächste Entwicklungsphase des VERKEHRSBUEROS mitzugestalten“, so Eva Schindlauer.