Grazer Ski-App SkiCoach wächst auf über 1.200 Nutzer in 60 Ländern und startet Version 2.0 mit Snowboard-Modus

Graz (OTS) -

Ein halbes Jahr nach dem Start hat die Grazer Ski-App SkiCoach ihre Nutzerzahl verdoppelt: über 1.200 Downloads in 60 Ländern, vier Prozent davon zahlende Kunden, weiterhin ohne Marketingbudget. Größter Markt ist Österreich; ein Viertel der Nutzer kommt von außerhalb Europas, Japan liegt vor Italien und der Schweiz, obwohl die App dort nie beworben wurde. Ab heute ist Version 2.0 im App Store und bei Google Play verfügbar. SkiCoach macht das Smartphone zum Echtzeit-Coach: Die Sensoren des Handys bewerten jede Abfahrt mit 0 bis 100 Punkten, ein Audio-Coach gibt über Kopfhörer Hinweise während der Fahrt. Zusatzhardware, wie sie vergleichbare Systeme für mehrere hundert Euro voraussetzen, ist nicht nötig.

Neu: Snowboard, GPS-Replay, Season Pass

Version 2.0 bringt einen eigenen Snowboard-Modus mit board-spezifischer Schwungerkennung, ein GPS-Replay jeder Abfahrt auf Offline-Karten, Saison-Analysen mit Score-Trend und Speed-Entwicklung sowie einen Season Pass um 19,99 Euro, der nach dem Winter automatisch endet. Das Audio-Coaching reagiert jetzt auf das, was die Sensoren messen, statt in festen Intervallen. Alle Käufer der ersten Version werden kostenlos und dauerhaft auf die höchste Stufe ELITE hochgestuft.

Zweiter Gründer aus dem Skisport

Mit Version 2.0 wird aus dem Ein-Personen-Projekt ein Team. Bernhard Ratschiller, staatlich geprüfter Skilehrer aus Kärnten, ist im September als Mitgründer eingestiegen. Er baute drei Jahre lang das Ausbildungssystem des chinesischen Ski-Simulator-Unternehmens Snow51 auf, das in dieser Zeit von 30 auf über 500 Mitarbeiter wuchs, gründete eine Skischule in Hokkaido mit und arbeitete mit Fischer und Atomic zusammen. Bei SkiCoach verantwortet er die Coaching-Methodik und den Instructor Mode, mit dem Skischulen die Fortschritte ihrer Gäste über die Woche verfolgen können.

„Ich kann einen Schwung messen. Bernhard weiß, wie sich ein guter Schwung anfühlt und wie man das so sagt, dass jemand tatsächlich etwas ändert“, sagt Gründer Mihajlo Grmaš. „Das war die Hälfte, die gefehlt hat.“ Ratschiller ergänzt: „Ein Skilehrer achtet auf drei Dinge und sagt eines davon. Genau das soll die App tun, nicht mit Daten überschütten.“

Science Park Graz

Das Team nimmt an der Science Park Graz Academy teil, dem achtwöchigen Vorbereitungsprogramm des Grazer Hightech-Inkubators. Über die Aufnahme in das Inkubationsprogramm wird im Dezember entschieden.

SkiCoach läuft weiterhin vollständig am Smartphone, ohne Zusatzhardware, Cloud oder Benutzerkonto; die Bewegungsdaten verlassen das Gerät nicht. Die Gratis-Version bleibt kostenlos; PRO (39,99 Euro) und ELITE (69,99 Euro) sind Einmalkäufe. Verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.