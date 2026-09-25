Spatenstich zur Modernisierung der Volksschule Marco-Polo-Platz

Wien (OTS) -

Am 24. September 2026 fand der feierliche Spatenstich zur Sanierung der Volksschule 21., Marco-Polo-Platz 9 statt. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteher Georg Papai, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Schulen Andrea Trattnig sowie weitere Projektpartner*innen versammelten sich zum Baustart des nächsten innovativen Modernisierungsprojekts in Floridsdorf.

Erweiterung und Sanierung

Mit einem Investitionsvolumen von rund 26,7 Millionen Euro wird die Volksschule 21., Marco-Polo-Platz 9 bis zum kommenden Schuljahr umfassend saniert. Die Stadt Wien unterstützt den Bezirk bei der Finanzierung mit einer Sonderförderung von bis zu 80 Prozent der Kosten.



Am Marco-Polo-Platz entsteht eine Ganztagsschule mit Platz zum Lernen, Essen und Bewegen, und am Nachmittag nutzen auch die Jugendlichen aus dem Grätzl die neuen Sportplätze. Gerade bei der Sanierung älterer Schulen ist uns wichtig, den Hitzeschutz von Anfang an mitzudenken, damit Kinder auch an heißen Tagen gut lernen können“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Das Projekt umfasst mehrere Bauabschnitte: die Errichtung eines Ersatzquartiers, die Modernisierung des Bestandsgebäudes und die Einrichtung eines neuen Jugendzentrums.

„Nach einjähriger Bauphase konnte nun das Ersatzquartier für die Zeit der Sanierung eröffnet werden“, so Abteilungsleiterin Maga Andrea Trattnig. „Der erste Schritt ist somit geschafft und wir blicken mit großer Vorfreude auf die weitere Modernisierung der Volksschule.“

Ziel des Vorhabens ist die Sanierung und Erweiterung des Standortes zur Führung einer 13-klassigen Pflichtschule mit schulischer Ganztagesbetreuung. Das Erdgeschoss und der Keller werden grundlegend umgestaltet und durch kleinere Anbauten ergänzt. Dadurch entstehen unter anderem moderne Multifunktionsräume, eine Bibliothek, ein Speisesaal mit Aufwärmküche und ein modernisierter Turnsaal. Damit wird die Grundlage für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Bildung, die den Anforderungen von morgen gerecht wird, geschaffen.

„Eine gute Schule braucht nicht nur engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Mit der Sanierung und Erweiterung der Volksschule am Marco-Polo-Platz schaffen wir mehr Platz und ein modernes Umfeld, in dem Kinder gut lernen und sich entwickeln können. Ich betone immer wieder: Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. Deshalb investieren wir in Floridsdorf seit Jahren ganz bewusst in unsere Schulen und Bildungseinrichtungen. Denn jeder Euro, den wir hier investieren, ist eine Investition in die Chancen unserer Kinder - und damit in die Zukunft unseres Bezirks,“ betont Bezirksvorsteher Georg Papai.

Durch den Einsatz ökologischer Bauweisen und energieeffizienter Technik stellt das Projekt außerdem eine nachhaltige und umweltfreundliche Nutzung sicher. Auf dem Dach werden eine Photovoltaikanlage zur Deckung des Energiebedarfs installiert, während die Wärmeversorgung zukünftig mittels Wärmepumpe und Erdwärme erfolgen wird.

Ab Herbst 2027 erfolgt abschließend die Adaptierung des derzeitigen Ersatzquartiers zum neuen Jugendzentrum.

Platz zum Spielen und Verweilen

Auch die Freiraumgestaltung hat bei diesem Projekt einen hohen Stellenwert. Eine großzügige Grünfläche soll durch vielfältige Spiel- und Sitzmöglichkeiten sowohl in der Freizeit als auch verbunden mit dem Unterricht Abwechslung bieten. Zudem wurde bei der Planung des Vorhabens berücksichtigt, den wertvollen Baumbestand größtenteils zu erhalten. Eine Begrünung des Vorplatzes am Grundstück wurde ebenfalls mitgedacht.

Zukünftig werden auf der Fläche des derzeitigen Hartplatzes außerdem zwei neue Hartplätze errichtet. Diese werden für die Schulnutzung zur Verfügung stehen und sollen außerhalb der Betriebszeiten der Schule auch durch das Jugendzentrum genutzt werden. Damit entsteht eine wichtige Synergie zwischen dem Schulstandort und den Jugendlichen im Grätzl.

Die Kinder und Jugendlichen werden aktiv in die Gestaltung ihres Freiraums eingebunden. Die Klima- und Innovationsagentur Wien (UIV) begleitet dafür das Projekt im Auftrag der Abteilung Stadt Wien – Schulen (MA 56) über alle Projektphasen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Nutzer*innen kontinuierlich bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.