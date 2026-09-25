Sirenenprobe 2026: Zivilschutzverband setzt auf Sirenen, AT-Alert und ZIVA

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 3. Oktober 2026, findet in Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr werden die Sirenen bundesweit auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Der Probealarm ist zugleich eine wichtige Gelegenheit für die Bevölkerung, sich mit den Warnsignalen und dem richtigen Verhalten im Ernstfall vertraut zu machen.

2026 steht dabei auch die digitale Weiterentwicklung des österreichischen Zivilschutzes im Mittelpunkt: Neben den bewährten Sirenensignalen und AT-Alert steht der Bevölkerung mit ZIVA – der Zivilschutz-App des Österreichischen Zivilschutzverbandes – ein zusätzliches digitales Werkzeug zur Verfügung.

„Warnen allein reicht nicht – die Menschen müssen auch wissen, was zu tun ist. Ein funktionierendes Warnsystem ist ein wesentlicher Bestandteil des Zivilschutzes. Entscheidend ist aber, dass aus einer Warnung auch richtiges Handeln folgt. Genau hier setzt ZIVA an: Die App verbindet aktuelle Informationen, persönliche Vorsorge und Warnungen. Sie begleitet die Menschen damit auch über den eigentlichen Alarm hinaus“ , erklärt Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes

ZIVA wurde vom Österreichischen Zivilschutzverband entwickelt und verbindet Gefahreninformation, individuelle Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnungen auf einer Plattform. Die App kann unter anderem Informationen zu relevanten Gefahren liefern, persönliche Vorsorgemaßnahmen unterstützen und Warnungen für mehrere wichtige Aufenthaltsorte bereitstellen.

Sirenen bleiben wichtiger Bestandteil des Warnsystems

Beim Probealarm werden die österreichweit bekannten Sirenensignale getestet. Neben der eigentlichen Sirenenprobe werden die Signale Warnung, Alarm und Entwarnung ausgelöst.

Der Zivilschutzverband appelliert daher an die Bevölkerung, die Gelegenheit zu nutzen und die Bedeutung der einzelnen Signale aufzufrischen.

Warnung: 3 Minuten gleichbleibender Dauerton – Gefahr nähert sich. Radio, Fernsehen bzw. offizielle Informationskanäle einschalten und weitere Verhaltensmaßnahmen beachten.

Alarm: 1 Minute auf- und abschwellender Heulton – unmittelbare Gefahr. Schützende Bereiche aufsuchen und Anweisungen der Behörden befolgen.

Entwarnung: 1 Minute gleichbleibender Dauerton – Ende der Gefahr. Weitere Informationen beachten.

ZIVA: Vorsorge, bevor es ernst wird

„Mit ZIVA wollen wir Zivilschutz noch stärker in den Alltag bringen. Vorsorge soll nicht erst dann beginnen, wenn eine Sirene ertönt. Die App hilft dabei, sich bereits vorher mit möglichen Gefahren auseinanderzusetzen und konkrete Vorbereitungen für den eigenen Haushalt zu treffen“, so Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes.

ZIVA bietet unter anderem individuelle Empfehlungen, Checklisten und Unterstützung beim Aufbau von Notfallvorsorge. Im Ernstfall stehen darüber hinaus aktuelle Warninformationen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung.

Damit ergänzen sich die verschiedenen Warn- und Informationswege: Die Sirene macht auf eine Gefahr aufmerksam, AT-Alert bringt Warnungen direkt auf kompatible Mobiltelefone und ZIVA unterstützt die Menschen mit Information, Vorsorge und konkreten Handlungsempfehlungen.

Probealarm als persönlicher Vorsorge-Check

Der Zivilschutzverband empfiehlt, den 3. Oktober nicht nur als technischen Test wahrzunehmen, sondern als persönlichen Vorsorgetag zu nutzen:

Kennen alle Familienmitglieder die Bedeutung der Sirenensignale?

Ist ein Notvorrat für mehrere Tage vorhanden?

Funktionieren Taschenlampen, Radio und andere wichtige Geräte?

Sind wichtige Dokumente und Medikamente griffbereit?

Ist bekannt, wo im Wohnumfeld im Ernstfall verlässliche Informationen erhältlich sind?

Ist ZIVA installiert und sind die relevanten Aufenthaltsorte hinterlegt?

„Zivilschutz beginnt nicht erst im Katastrophenfall. Wer vorbereitet ist, kann im Ernstfall ruhiger und sicherer handeln“ , betont Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes.

Der österreichweite Probealarm am 3. Oktober 2026 bietet dafür die beste Gelegenheit: Hinhören, informieren, vorbereiten und im Ernstfall richtig handeln.