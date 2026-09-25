  • 25.09.2026, 08:00:34
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wohninvest übergibt Bauherrenmodell O’Briengasse 50 zwei Monate früher als geplant

Alle 14 Wohnungen bereits vermietet – viertes fertiggestelltes Bauherrenmodell von wohninvest im Jahr 2026

Gegenüberstellung Visualisierung und fertiggestelltes Objekt O'Brien Gasse
Wien (OTS) - 

wohninvest hat das Bauherrenmodell in der O’Briengasse 50 in Wien-Floridsdorf rund zwei Monate früher als geplant fertiggestellt und an die Investoren übergeben. Alle 14 entstandenen Wohnungen sind bereits vermietet. Es ist das vierte Bauherrenmodell, das wohninvest 2026 abgeschlossen hat.

„Dass wir das Projekt zwei Monate früher übergeben konnten und bereits alle Wohnungen vermietet sind, freut uns besonders. Die termingerechte Fertigstellung und die hohe Ausführungsqualität zeigen, wie gut alle Beteiligten zusammengearbeitet haben“, sagt DDr. Gerold Pinter, Geschäftsführer von wohninvest.

Bestehende Substanz nachhaltig weiterentwickelt

Mit der Sanierung wurde die bestehende Bausubstanz aufgewertet und das Stadtbild attraktiviert, ohne zusätzliche Bodenflächen zu versiegeln. Gleichzeitig wurde die vorhandene Fläche optimal genutzt. Auch gestalterisch wurde der ursprüngliche Entwurf konsequent umgesetzt, wie der Vergleich zwischen Visualisierung und fertigem Gebäude zeigt.

Das Gebäude wurde energieeffizient saniert und mit einem hocheffizienten Wärmesystem samt Photovoltaikanlage ausgestattet. Fußbodenheizung sorgt für zusätzlichen Wohnkomfort.

Die vorzeitige Übergabe, vollständige Vermietung und hochwertige Umsetzung stehen für den Anspruch von wohninvest, Bauherrenmodelle verlässlich von der Planung bis zur Bewirtschaftung zu begleiten.

Über wohninvest

wohninvest entwickelt Immobilieninvestments mit Fokus auf Vermögensaufbau und steuerliche Optimierung. Seit 2008 wurden mehr als 60 Projekte für über 600 Investoren realisiert.

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