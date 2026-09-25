Weltmeister Spanien gegen England am Samstag um 20:15 Uhr: Die UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Fußballfans dürfen sich auf internationale Spitzenklasse zur besten Sendezeit freuen: JOYN und PULS 4 präsentieren Ende September und Anfang Oktober gleich vier Top-Partien der UEFA Nations League live. Den Auftakt macht am Samstag, den 26. September, ein wahrer Fußball-Leckerbissen: Im legendären Wembley Stadium empfängt England den amtierenden Weltmeister Spanien. Ab 20:15 Uhr sind JOYN und PULS 4 live dabei, wenn die „Three Lions“ mit Harry Kane auf die „Furia Roja“ mit Lamine Yamal treffen.

Moderator Phillip Hajszan begrüßt gemeinsam mit Experte Johnny Ertl die Zuschauer:innen. Florian Knöchl kommentiert die Begegnung und Julian Kurzwernhart holt die Stimmen direkt aus dem Wembley ein.



Auch die weiteren Nations-League-Duelle bieten Spitzenfußball mit den Topstars des Kontinents. Spanien misst sich am 29. September mit Kroatien und danach folgt das Frankreich-Doppel. Am 2. Oktober empfängt die „Équipe Tricolore“ mit Superstar Kylian Mbappé Italien und am 5. Oktober ist Belgien im Stade de France zu Gast.



Die Top-Spiele der UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4



Samstag, 26. September 2026



England vs. Spanien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Johnny Ertl

Kommentator: Florian Knöchl

Field Reporter: Julian Kurzwernhart



Dienstag, 29. September 2026



Spanien vs. Kroatien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Johnny Ertl

Kommentator: Florian Knöchl



Freitag, 2. Oktober 2026



Frankreich vs. Italien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter & Experte: Mario Hochgerner

Kommentator: Florian Knöchl



Montag, 5. Oktober 2026



Frankreich vs. Belgien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderator: Phillip Hajszan

Field Reporter & Experte: Florian Knöchl

Kommentator: Mario Hochgerner



UEFA Nations League: England vs. Spanien am Samstag, 26. September 2026, um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4