  • 25.09.2026, 08:00:33
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Weltmeister Spanien gegen England am Samstag um 20:15 Uhr: Die UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4

Im Wembley Stadium kommt es am Samstag zur Primetime zum Giganten-Duell live auf JOYN & PULS 4. Spanien-Kroatien, Frankreich-Italien & Frankreich-Belgien live auf JOYN & PULS 4.

Wien (OTS) - 

Fußballfans dürfen sich auf internationale Spitzenklasse zur besten Sendezeit freuen: JOYN und PULS 4 präsentieren Ende September und Anfang Oktober gleich vier Top-Partien der UEFA Nations League live. Den Auftakt macht am Samstag, den 26. September, ein wahrer Fußball-Leckerbissen: Im legendären Wembley Stadium empfängt England den amtierenden Weltmeister Spanien. Ab 20:15 Uhr sind JOYN und PULS 4 live dabei, wenn die „Three Lions“ mit Harry Kane auf die „Furia Roja“ mit Lamine Yamal treffen.
Moderator Phillip Hajszan begrüßt gemeinsam mit Experte Johnny Ertl die Zuschauer:innen. Florian Knöchl kommentiert die Begegnung und Julian Kurzwernhart holt die Stimmen direkt aus dem Wembley ein.

Auch die weiteren Nations-League-Duelle bieten Spitzenfußball mit den Topstars des Kontinents. Spanien misst sich am 29. September mit Kroatien und danach folgt das Frankreich-Doppel. Am 2. Oktober empfängt die „Équipe Tricolore“ mit Superstar Kylian Mbappé Italien und am 5. Oktober ist Belgien im Stade de France zu Gast.

Die Top-Spiele der UEFA Nations League live auf JOYN & PULS 4

Samstag, 26. September 2026

England vs. Spanien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Experte: Johnny Ertl
  • Kommentator: Florian Knöchl
  • Field Reporter: Julian Kurzwernhart


Dienstag, 29. September 2026

Spanien vs. Kroatien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Experte: Johnny Ertl
  • Kommentator: Florian Knöchl


Freitag, 2. Oktober 2026

Frankreich vs. Italien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Field Reporter & Experte: Mario Hochgerner
  • Kommentator: Florian Knöchl


Montag, 5. Oktober 2026

Frankreich vs. Belgien um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

  • Moderator: Phillip Hajszan
  • Field Reporter & Experte: Florian Knöchl
  • Kommentator: Mario Hochgerner


UEFA Nations League: England vs. Spanien am Samstag, 26. September 2026, um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

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Lukas Strecker
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