Fünf Jahre Bündnis Nachhaltige Hochschulen: Gemeinsam für eine nachhaltige Hochschullandschaft

Wien (OTS) -

Am 25. September werden weltweit die Flaggen der Sustainable Development Goals (SDGs) gehisst. Der SDG Flag Day macht sichtbar, dass Unternehmen, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Bildungseinrichtungen gemeinsam Verantwortung für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen übernehmen.

Für das Bündnis Nachhaltige Hochschulen hat der diesjährige SDG Flag Day eine besondere Bedeutung: Das Netzwerk feiert sein fünfjähriges Bestehen. Im Oktober 2021 auf Initiative der Hochschule Campus Wien gegründet, ist das Bündnis mittlerweile auf 15 österreichische Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit über 58.000 Studierenden angewachsen. Gemeinsam arbeiten die Mitgliedshochschulen daran, Nachhaltigkeit ganzheitlich in Lehre, Forschung, Hochschulmanagement und Kooperation zu verankern.

Fünf Jahre Kooperation für nachhaltige Entwicklung

„Fünf Jahre Bündnis Nachhaltige Hochschulen zeigen, was möglich wird, wenn Hochschulen ihre Kräfte bündeln. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen und Erfahrungen zusammen und machen daraus gemeinsames Handeln“, sagt Peter Stepanek, Obmann des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und Studiengangsleiter des Masterstudiums Sozialwirtschaft an der Hochschule Campus Wien. „Nachhaltigkeit ist kein Zustand, den man einmal erreicht, sondern ein kontinuierlicher Prozess des Lernens, Reflektierens und Handelns. Genau dafür schafft das Bündnis Raum: für Austausch, für gemeinsame Lösungen und dafür, dass gute Ideen nicht an einzelnen Hochschulen bleiben, sondern in den gesamten Sektor getragen werden.“

Neben der Vernetzung in thematischen Arbeitsgruppen und dem Austausch zu Projekten und Good Practices zählen gemeinsame Veranstaltungen und Bildungsangebote zu den zentralen Aktivitäten des Bündnis Nachhaltige Hochschulen. Seit 2021 hat das Bündnis fünf Sustainability Days mit 60 Beiträgen, vier Bündnis-Kongresse mit 60 Keynotes und Fachvorträgen sowie 265 Teilnehmenden und drei internationale Summer Schools zu Biomimicry mit 75 Studierenden aus acht Nationen organisiert. 2025 wurde zudem mit dem Sustainability Synergy Hub ein gemeinsamer Austauschraum zu Nachhaltigkeitsberichterstattung und den Anforderungen von Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und European Sustainability Reporting Standards (ESRS) geschaffen.

Hochschulen als Orte des Wandels

„Hochschulen haben eine besondere Hebelwirkung: Wir bilden jene Menschen aus, die morgen Gesellschaft, Wirtschaft und öffentliche Institutionen gestalten. Gleichzeitig erzeugen wir Wissen, entwickeln Lösungen und können Nachhaltigkeit unmittelbar im eigenen Hochschulbetrieb umsetzen“, sagt Beate Pawle, Obfrau des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und Leiterin des Bereichs Nachhaltige Hochschule an der Fachhochschule Vorarlberg. „Das Bündnis verbindet genau diese Ebenen. Wir lernen voneinander, teilen Erfahrungen und schaffen Sichtbarkeit für das, was an österreichischen Hochschulen bereits passiert. Gerade in Zeiten großer ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen braucht es diese Zusammenarbeit mehr denn je.“

Das Bündnis versteht Hochschulen dabei nicht nur als Orte der Wissensvermittlung, sondern auch als Impulsgeberinnen für Innovation und gesellschaftliche Entwicklung. Nachhaltigkeit wird deshalb in unterschiedlichen Dimensionen betrachtet – von nachhaltiger Lehre und Forschung über den Hochschulbetrieb bis hin zu Kooperationen und Wissenstransfer.

Hochschule Campus Wien: Nachhaltigkeit mit eigener Expertise vorantreiben

Als Initiatorin und Gründungsmitglied des Bündnis Nachhaltige Hochschulen arbeitet auch die Hochschule Campus Wien kontinuierlich daran, die SDGs in Lehre, Forschung und Hochschulmanagement zu verankern. Aktuell erstellt die Hochschule ihre Treibhausgasbilanz mit eigener Expertise aus dem Haus. Die Berechnung übernehmen Kolleg*innen aus dem Bereich Nachhaltiges Ressourcenmanagement am Forschungszentrum Sustainability and Packaging. Damit leistet die Hochschule einen konkreten Beitrag zu SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz.

Eine weitere Aktivität der Hochschule zahlt auf die Nachhaltigkeitsziele ein: Der Verpackungstag am 1. Oktober widmet sich Fragen rund um nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion und steht damit im Zeichen von SDG 12. „Nachhaltigkeit zeigt sich für uns nicht in einzelnen Leuchtturmprojekten, sondern darin, wie wir unsere Hochschule insgesamt weiterentwickeln – in Forschung und Lehre ebenso wie in unserem eigenen Betrieb“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien. „Dabei ist Nachhaltigkeit auch für unsere Studierenden ein wichtiges Thema. Bildung bedeutet, Menschen auf die Zukunft vorzubereiten – und zu dieser Zukunft gehört ein verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ganz selbstverständlich dazu. Besonders wichtig ist daher, dass wir unsere Expertise aus dem eigenen Haus nutzen und Nachhaltigkeit mit konkreten Daten und Maßnahmen unterlegen. Die Treibhausgasbilanz ist dafür ein wichtiger Schritt: Sie schafft eine belastbare Grundlage, um Emissionen sichtbar zu machen, Handlungsfelder zu identifizieren und weitere Maßnahmen gezielt zu setzen.“

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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