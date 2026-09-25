„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Ein Drittel traut keiner Partei Lösungen gegen die Teuerung zu

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 21. bis 24. September 2026 in einer Online-Befragung wissen, welchen Parteien die Bevölkerung die besten Lösungsvorschläge gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zutraut. Die konkrete Fragestellung lautete: „Unabhängig davon, welche Partei Sie wählen: Welche Partei oder Parteien haben aus Ihrer Sicht die besten Lösungsvorschläge gegen die steigenden Lebenshaltungskosten?“ Mehrfachnennungen waren möglich.



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: Mit 33 Prozent gibt die größte Gruppe der Befragten an, keiner der genannten Parteien (ÖVP, SPÖ, NEOS, FPÖ, Grünen, KPÖ) beziehungsweise einer anderen Partei die besten Lösungsvorschläge zuzutrauen. Weitere 12 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe. Unter den abgefragten Parteien liegt die FPÖ mit Herbert Kickl mit 21 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgen die SPÖ mit Andreas Babler mit 12 Prozent und die ÖVP mit Christian Stocker mit 10 Prozent. Den Grünen mit Leonore Gewessler schreiben 7 Prozent die besten Konzepte gegen die steigenden Lebenshaltungskosten zu, der KPÖ mit Tobias Schweiger 6 Prozent und den NEOS mit Beate Meinl-Reisinger 5 Prozent.



Innerhalb der eigenen Wählerschaft erzielt die SPÖ mit Andreas Babler mit 69 Prozent den höchsten Wert. Es folgen die FPÖ mit Herbert Kickl mit 66 Prozent und die ÖVP mit Christian Stocker mit 57 Prozent. Unter den NEOS-Wähler:innen sehen 35 Prozent die besten Vorschläge bei den NEOS mit Beate Meinl-Reisinger, unter den Grün-Wähler:innen entscheiden sich 34 Prozent für die eigene Partei mit Parteichefin Leonore Gewessler.

Bei den Wähler:innen von NEOS und Grünen ist die Skepsis besonders groß: 40 Prozent der NEOS-Wähler:innen und 38 Prozent der Grün-Wähler:innen nennen keine der abgefragten Parteien beziehungsweise eine andere Partei. Auch bei den ÖVP-Wähler:innen liegt dieser Anteil bei 25 Prozent, bei den FPÖ-Wähler:innen bei 21 Prozent und bei den SPÖ-Wähler:innen bei 18 Prozent.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Der Frust der Bevölkerung sitzt tief. 33 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, dass keine Partei gute Konzepte für die Lösung der Teuerung hat. Keine Partei hat eine höhere Zustimmung. Mehr ist dazu nicht zu sagen.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN