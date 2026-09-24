Spenger: „ÖVP-Zauner vermischt bewusst – bzw. unbewusst, weil er es nicht besser weiß – zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen“

St. Pölten (OTS) -

„Die Behauptung von ÖVP-LGF LAbg. Matthias Zauner ist schlicht falsch. Die SPÖ hat die Errichtung der Akutgeriatrie am Landesklinikum Waidhofen/Ybbs bereits im August in der Landesregierung unterstützt und diese Zustimmung heute im NÖ Landtag erneut bekräftigt“, stellt SPÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Mag. Dr. Rainer Spenger klar.

Abgelehnt wurde am Dienstag in der Regierungssitzung nicht die Akutgeriatrie, sondern ein sanitätsbehördlicher Bescheid, der gleichzeitig eine Reduktion der Betten in der Inneren Medizin bis 2030 vorsieht. Spenger weiter: „Eine neue Akutgeriatrie ist eine Verbesserung und hat unsere volle Unterstützung. Wenn im selben Bescheid aber gleichzeitig die bestehende Versorgung reduziert werden soll, ohne dass zuvor ein gleichwertiger Ersatz geschaffen wurde, können wir nicht zustimmen.“

„Zauner wirft hier bewusst – oder unbewusst, weil er es nicht besser weiß – zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen in einen Topf. Beide Möglichkeiten sind hier gut möglich. Die Linie der SPÖ NÖ ist jedoch glasklar: Ja zur Akutgeriatrie, aber Nein zu Verschlechterungen und Bettenreduktionen ohne gleichwertigen Ersatz. Das ist unsere konsequente Haltung im Interesse der Patientinnen und Patienten“, so Spenger abschließend.