  • 24.09.2026, 17:09:02
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ÖVP-Mayer: Deutsch muss Voraussetzung für den Gemeindebau sein

Neues Vergabesystem lässt klares Integrationskriterium weiterhin vermissen

Wien (OTS) - 

Anlässlich der ersten Bilanz zum neuen System der Wiener Wohnungsvergabe sieht der Wohnbausprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Lorenz Mayer, weiterhin eine wesentliche Lücke bei den Zugangsvoraussetzungen für Gemeindewohnungen.

„Mehr als 32.000 Anträge zeigen, welche große Bedeutung die Vergabe von gefördertem Wohnraum in Wien hat. Umso unverständlicher ist es, dass Deutschkenntnisse weiterhin keine Rolle spielen. Wer langfristig von einer Gemeindewohnung profitieren möchte, sollte auch in der Lage sein, sich mit Nachbarn, Hausverwaltung und öffentlichen Stellen auf Deutsch zu verständigen“, so Mayer.

Die Wiener Volkspartei fordert daher ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 als Voraussetzung für den Zugang zu einer Gemeindewohnung. Eine gemeinsame Sprache sei Grundlage für Integration, gesellschaftliche Teilhabe und ein funktionierendes Zusammenleben.

„SPÖ und Neos berücksichtigen im neuen System zahlreiche Lebensumstände, lassen aber ein entscheidendes Integrationskriterium weiterhin außen vor. Integration braucht nicht nur Angebote, sondern auch klare Erwartungen. Deutsch ist der Schlüssel zu Bildung, Arbeit und einem guten Miteinander und muss daher auch Voraussetzung für eine Gemeindewohnung sein“, so Mayer abschließend.

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