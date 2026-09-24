  • 24.09.2026, 17:01:32
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VPNÖ-Zauner: „SPÖ-Landtagsklub korrigiert Fehlentscheidung von Hergovich zum Landesklinikum Waidhofen/Ybbs“

In Regierungssitzung am Dienstag noch vom SPÖ-Vorsitzenden abgelehnt, unterstützt die SPÖ-Fraktion im Landtag nun die Investition auf Basis des Gesundheitsplans für die Klinik

St. Pölten (OTS) - 

Der Gesundheitsplan 2040+ wurde von mehr als 50 Fachleuten erarbeitet, gibt klare Empfehlungen und Entwicklungsschwerpunkte vor – in allen Bereichen des Gesundheitswesens. Eine dieser Empfehlungen ist die langfristige Perspektive des Landesklinikums Waidhofen an der Ybbs: Erst- und Akutversorgung samt einem Schwerpunkt auf die Altersmedizin. Dieses Zielbild wird nun Schritt für Schritt verfolgt. Dazu werden in einem ersten Schritt 3,9 Millionen Euro für 24 Betten im neuen Department für Akutgeriatrie und Remobilisation sowie in eine neue Augenambulanz investiert. Der Beschluss im NÖ Landtag dafür wurde nun einstimmig gefasst.

„In der Landesregierung diese Woche war SPÖ-Parteivorsitzender Hergovich noch gegen die Genehmigung dieser Weiterentwicklung. Der SPÖ-Landtagsklub korrigiert damit die Fehlentscheidung von Verunsicherungslandesrat Hergovich zum Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs. Warum Hergovich den logischen Beschluss nicht mitgetragen hat, bleibt ein Rätsel – es passt aber zu seinem Zick-Zack-Kurs, den er in den letzten Wochen an den Tag legt. Auch wenn Klubobmann Zonschits aktuell öffentlich immer wieder die Töne seines Landesvorsitzenden wiederholt – inhaltlich scheint sein Klub die Geisterfahrt des Parteivorsitzenden bereits nicht mehr mitzutragen“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner.

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