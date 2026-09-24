Grüne Wien/Prack: Wohnungsvergabe Neu droht zur Mangelverwaltung zu werden

Wien (OTS) -

„Die Wohnungsvergabe Neu ist grundsätzlich einfacher und nachvollziehbarer gestaltet, allerdings werden in Wien viel zu wenige leistbare Wohnungen gebaut. Bei so wenig Gemeindebauten und gemeinnützigen Wohnbauten wie aktuell errichtet werden, droht ein massiver Wohnungsmangel“, so Wohnsprecher Georg Prack von den Grünen Wien.



„Die Stadt Wien hat dringenden Aufholbedarf beim Bau von leistbaren Wohnungen. Wenn das nicht passiert, droht die Wohnungsvergabe Neu zum Instrument der Mangelverwaltung zu werden“, warnt Prack. Die Bewilligungzahlen für geförderte Wohnungen in den vergangenen sechs Jahren liegen bei nicht einmal der Hälfte des langjährigen Durchschnitts. Mit neuen Gemeindewohnungen kann gerade einmal 2 Prozent des jährlichen Wohnbedarfs abgedeckt werden. „Die Wiener:innen müssen mehr Wohnbauförderbeiträge zahlen und bekommen dafür weniger leistbare Wohnungen“, so Prack.