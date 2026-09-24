ORF-Generaldirektorin Thurnher im ORF-Stiftungsrat: „ORF geht aus einer Position der Stärke in digitale Transformation“

Wien (OTS) -

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher informierte den ORF-Stiftungsrat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 24. September 2026, unter dem Vorsitz von Heinz Lederer über die Marktposition der ORF-Programme in Radio, Fernsehen und online: Die ORF-Senderfamilie ist Marktführer in Österreich und auch im europäischen Vergleich zählt der ORF zu den erfolgreichsten Öffentlich-rechtlichen. Außerdem wurde in der Plenarsitzung Dr. Franz Medwenitsch zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Wir stehen vor massiven Einsparungen und vor Entscheidungen, die den ORF strukturell und programmlich verändern werden. Der ORF muss sich weiterentwickeln und digitaler werden. Wir gehen aus einer Position der Stärke in diese digitale Transformation. Der ORF ist österreichischer Marktführer und zählt zu den erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Medienhäusern Europas. Mit 63,9 Prozent Wochenreichweite im Fernsehen und 80,6 Prozent im Radio liegen wir weit über dem europäischen Schnitt. Wir transformieren keinen Sender, der sein Publikum verloren hat, wir transformieren den Marktführer. Vertrauen ist aber kein Besitzstand, es muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Unser Auftrag lautet daher, digitaler zu werden und die Menschen auf neuen Wegen zu erreichen, sowie gleichzeitig unsere linearen Angebote zu stärken und weiterzuentwickeln!“

Marktführerschaft der ORF-Programme

Der ORF erreicht im Fernsehen aktuell mit rd. 35,5 Prozent Marktanteil und einer Reichweite von rd. 3,5 Mio. Seherinnen und Sehern täglich die höchsten Werte seit Jahren (Teletest, Year to date). Die ORF-Radios werden täglich von rd. 4,5 Millionen Menschen genutzt (Radiotest 2025_4). Das ORF.at-Netzwerk ist mit rd. 144 Millionen Visits das erfolgreichste Dachangebot Österreichs (ÖWA Juli 2026). Die ORF-Streaming-Plattform ORF ON wird ebenfalls hervorragend genutzt.

Auch im europäischen Vergleich zeigt sich, dass der ORF einer der meistgenutzten Öffentlich-rechtlichen in Europa ist, wie eine EBU-Studie belegt: Der ORF erzielte im Fernsehen 2025 eine durchschnittlichen Wochenreichweite von 63,9 Prozent, der EBU-Durchschnitt lag bei 51,5 Prozent. Die durchschnittliche Wochenreichweite der ORF-Radios lag 2025 bei 80,6 Prozent, der EBU-Durchschnitt bei 41,6 Prozent. (Quelle: EBU).