Fachtagung: JUNGE WELTEN ...

Wien (OTS) -

Kinder- und Jugendhilfepsycholog*innen aus ganz Österreich treffen einander vom 1. bis 2. Oktober 2026 zu ihrer jährlichen Fachtagung im Wiener Rathaus.

Betrachtet werden unterschiedliche Lebenswelten, in die Jugendlichen gegenwärtig eintauchen, die ihren Alltag prägen und psychische Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Ein aktueller Einblick in diese Wirklichkeiten ist für die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe zur Einschätzung von Gefährdungsmomenten aber auch für das Erkennen von Chancen und Alternativen wichtig.

Kurzer Überblick über die Referent*innen sowie die Themen (nach der Reihenfolge der Vorträge).

1.Alexander Ritzmann

Alexander Ritzmann arbeitet seit mehr als 25 Jahren zu Demokratieförderung sowie zur Prävention von gewaltorientiertem Extremismus und Terrorismus. Als Sachverständiger hat er unter anderem den Deutschen Bundestag, das Europäische Parlament und das U.S. House of Representatives beraten. In seinem Vortrag geht es um den Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserleben und Radikalisierung in Bezug auf Kampfsport im Jugendalter.

2. Prof. Dr. Philipp Jugert

Philipp Jugert ist Professor für Sozialpsychologie – Interkulturelle Psychologie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschung beschäftigt sich mit Identitätsentwicklung, Intergruppenbeziehungen, sozialer Entwicklung sowie politischer Teilhabe in Kontexten kultureller Vielfalt. Sein Tagungsbeitrag beschäftigt sich mit Identität und Teilhabe von Jugendlichen in der Migrationsgesellschaft.

3. Esim KARAKUYU

Esim Karakuyu ist Beraterin in der Extremismusprävention und kommt aus der gendersensiblen und rassismuskritischen Jugendarbeit. Sie ist Co-Autorin des Buches „Die alternative Held*innenreise. Digital Storytelling von Unten.“ Ihr Referat gibt einen Einblick, was aktuell in digitalen Lebenswelten junger Menschen passiert und welche Dynamiken dort wirken.

4. Prof.in Dr.in Nina Romanczuk-Seiferth

Prof. Dr. Dipl.-Psych. Nina Romanczuk-Seiferth ist Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der MSB Medical School Berlin tätig. Sie ist Leiterin der Spezialambulanz für Verhaltenssüchte und exzessive Mediennutzung und Autorin von zahlreichen Fachartikeln und Lehrbüchern. Ihr Referat greift aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Verständnis von Verhaltenssüchten auf und beleuchtet, wie sich entsprechende problematische Verhaltensmuster entwickeln und aufrechterhalten.

5. Klin.-Doz.in Dr.in Dagmar Pauli

Klin.-Doz.in Dr.in Dagmar Pauli ist Chefärztin und Medizinisch-therapeutische Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. 2009 gründete sie die erste Sprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsinkongruenz in der Schweiz und sie ist Mitautorin der Leitliniengruppe der Arbeitsgemeinschaft der Medizinischen Fachgesellschaften AWMF für die Erstellung von Leitlinien zur Behandlung von Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen.

Der Titel Ihres Vortrages lautet: „Was brauchen Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsinkongruenz und was brauchen sie nicht?

73. Fachtagung der österreichischen Kinder- und Jugendhilfepsycholog*innen:

JUNGE WELTEN ... unterschiedliche Lebenswirklichkeiten Tür an Tür

Bitte merken Sie sich vor:

Donnerstag, 1. Oktober 2026, 09:00 – 16:00 Uhr

Freitag, 2. Oktober 2026, 08:30 – 14:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal

Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen und haben die Möglichkeit Interviews mit den Vortragenden zu führen.