FPÖ – Nepp: Wohnungsvergabe NEU ist Mangelverwaltung statt echter Wohnbaupolitik

Wien (OTS) -

Seit dieser Woche ist die Wohnungsvergabe NEU der Stadt Wien in Betrieb. Besonders scharf kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp, dass die Staatsbürgerschaft weiterhin kein entscheidendes Vergabekriterium ist. „Wer jahrelang gearbeitet, Steuern bezahlt und zum Aufbau unseres Sozial- und Wohnsystems beigetragen hat, darf bei der Vergabe nicht mit der ganzen Welt in Konkurrenz gesetzt werden. Für uns ist klar: Geförderter Wohnraum muss in erster Linie österreichischen Staatsbürgern zugutekommen. Ein paar Bonuspunkte für einen längeren Hauptwohnsitz sind kein Ersatz für einen echten Österreicher-Bonus.“



Kernstück der Wohnungsvergabe NEU ist ein Punktesystem, bei dem unter anderem Wohnsituation, Wartezeit, Wohnkosten, Ausbildung, Pflegebedarf oder die Dauer des Hauptwohnsitzes in Wien über die Reihung entscheiden. Für Nepp löst dieses inakzeptable Durchleuchten der Wohnungsinteressenten das eigentliche Problem jedoch nicht: „Die rot-pinke Stadtregierung verwaltet mit einem komplizierten Punktesystem lediglich den Mangel, den sie durch ihre verfehlte Wohnbaupolitik selbst mitverursacht hat. Statt ausreichend leistbaren Wohnraum zu schaffen, werden die Wohnungssuchenden durchleuchtet, bewertet und nach Punkten gereiht.“



Zudem darf die Digitalisierung nicht zur zusätzlichen Hürde werden. Auch Inhaber eines bestehenden Wiener Wohn-Tickets müssen sich für das neue System neu registrieren und entsprechende Daten und Nachweise einbringen. „Gerade ältere Wiener dürfen nicht zu Bittstellern in einem digitalen Punktedschungel gemacht werden. Wien braucht mehr leistbare Wohnungen, klare Vergaberegeln und einen echten Vorrang für österreichische Staatsbürger und keine neue Mangelbürokratie“, so Nepp, der sich entschieden gegen die Wohnungsvergabe NEU ausspricht.