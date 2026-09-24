Zuwachs am Nußdorfer Markt - Der Genussmarkt auf Probe ist eröffnet

Wien (OTS) -

In Nußdorf entsteht ein neuer Treffpunkt für alle, die regionale Produkte, Qualität und den persönlichen Austausch schätzen. Am 24. September startete am Nußdorfer Markt ein Genussmarkt auf Probe. Insgesamt wird der Markt an sechs Terminen stattfinden und jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein.

Zum Starttag werden elf Standler*innen ihre Produkte anbieten. Das Sortiment reicht von regionalen Spezialitäten über Brot und Backwaren bis hin zu Gemüse, Fleisch und Fisch. Damit bringt der Nußdorfer Markt eine breite Palette an hochwertigen und möglichst regionalen Produkten direkt vor die Haustür.

„Ein Markt lebt von seinen Standler*innen, von guten Produkten und vor allem von den Menschen, die dort zusammenkommen. Mit dem Genussmarkt ist in Nußdorf ein neuer Treffpunkt entstanden, an dem regionale Produzent*innen ihre Waren direkt anbieten. In den kommenden sechs Wochen entscheidet der Zuspruch der Menschen, ob aus dem Markt auf Probe ein fixer Wochenmarkt wird. Vier Wochenmärkte haben diesen Weg bereits geschafft und ihr Grätzl spürbar belebt. Ich bin überzeugt, dass Nußdorf das Zeug dazu hat“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Bezirksvorsteher Daniel Resch ergänzt: "Mit diesem Testbetrieb wollen wir den Nußdorfer Markt durch ein hochwertiges, vielfältiges Angebot wieder als lebendigen sozialen Treffpunkt beleben. Der Markt stärkt die lokale Nahversorgung und bringt neues Leben ins Viertel. Da es sich um eine Probephase handelt, ist Ihre Unterstützung jetzt besonders wichtig. Kommen Sie vorbei, entdecken Sie das neue Angebot und nutzen Sie den Markt für einen gemütlichen Plausch!"

Feierlicher Auftakt mit Musik



Um 12:30 Uhr eröffnete Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling gemeinsam mit Bezirksvorsteher Daniel Resch und dem Stv.-Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Wien Omar Lashin offiziell den neuen Bauernmarkt. Die Band Mo Gruja sorgte für musikalische Begleitung und gute Stimmung. So wurde der Starttag nicht nur zum Einkaufserlebnis, sondern auch zu einem Fest für die Nachbarschaft.



Markus Hanzl, Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Wien: „Wien braucht neue Marktstandorte, die dort entstehen, wo sie einen echten Mehrwert für das Grätzl schaffen. Deshalb haben wir uns intensiv für den Nußdorfer Markt eingesetzt. Der Probebetrieb ist jetzt die Chance, den Standort unter realen Bedingungen zu erproben und gemeinsam mit den Markthändlerinnen und Markthändlern Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist, dass der Nußdorfer Markt langfristig seinen festen Platz im Grätzl und in der Wiener Marktlandschaft findet.“

Omar Lashin, Stv.-Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Wien: „Ein Markt lebt von den Menschen, die dort verkaufen und einkaufen. Dass zum Start bereits elf Markthändlerinnen und Markthändler dabei sind, ist ein starkes Signal. Sie bringen Erfahrung aus dem täglichen Marktgeschäft und ein vielfältiges Angebot mit. Jetzt geht es darum, die Menschen im Grätzl für den neuen Markt zu gewinnen und gemeinsam einen Standort zu schaffen, an den man gerne wiederkommt.“

Sechsmal Markt auf Probe

Der Genussmarkt am Nußdorfer Markt findet zunächst an sechs Donnerstagen auf Probe statt. Die Testphase zeigt, wie das Angebot von den Bewohner*innen und Besucher*innen angenommen wird und ob daraus ein fixer Wochenmarkt entstehen kann. Dass dieser Weg funktioniert, zeigten bereits vier Wiener Märkte. Der Neubaumarkt, der Alszeilenmarkt, der Matznermarkt und der Mazzuccomarkt in der Seestadt haben ebenfalls als Markt auf Probe begonnen und sind heute fixe Wochenmärkte.

Nußdorfer Markt – Genussmarkt auf Probe

Markttage: 6-mal, jeweils donnerstags ab 24. September 2026

Öffnungszeiten: 09:00–18:00 Uhr

Startangebot: 11 Standler*innen mit einem vielfältigen Angebot an regionalen Produkten, Brot und Backwaren, Gemüse, Fleisch, Fisch sowie weiteren Spezialitäten