  • 24.09.2026, 14:29:02
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ÖVP-Zierfuß zu Wiederkehr: Volksschulverlängerung wird Volksschulprobleme in Wien nicht lösen

Ressourcen und Energie in Deutschförderung und Unterstützungspersonal statt in ideologische Substrukturen und Türschilder investieren

Wien (OTS) - 

„Wien hat im Bildungsbereich Herausforderungen wie kaum ein anderes Bundesland. Die Deutschförderung im Kindergarten versagt, wir haben Höchststände bei außerordentlichen Schulanfängern, aber auch Höchststände bei Schulpflichtverletzungen oder Suspendierungen. 52 Prozent der Viertklässler erreichen die Bildungsstandards im Lesen nach vier Jahre Volksschule nicht oder nur teilweise. Eine Volksschulverlängerung wird diese Volksschulprobleme nicht lösen“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß und weiter: „Angesichts dieser Herausforderungen ist es auch vollkommen unverständlich und fahrlässig, dass gerade ein ehemaliger Wiener Bildungsstadtrat nun lieber Ressourcen und Energie in neue Substrukturen und Türschilder stecken möchte, als in die Bildung, Deutschförderung und Unterstützung von Kindern.“

„Gerade auch in Zeiten begrenzter Ressourcen und immer weniger Budgetmittel ist es nicht nachvollziehbar, dass die Neos lieber ideologische Planspiele vorantreiben, statt für echte Ressourcen und Unterstützung im Bildungssystem zu sorgen“, so Zierfuß. „Der Bildungsminister hilft keinem Kind, wenn er die Volksschule einfach um zwei Jahre verlängert, wenn die Probleme der ersten vier Jahre ungelöst bleiben. Bevor man über neue Schulformen und Schulorganisationen philosophiert, sollte eine verantwortungsvolle Bildungspolitik dafür sorgen, dass endlich jedes Kind lesen, schreiben und rechnen kann“, so Zierfuß. „Statt personelle und organisatorische Ressourcen in eine neue Organisationsform mit immensen logistischen und organisatorischen Herausforderungen zu stecken, müssen wir jeden verfügbaren zusätzlichen Euro dort einsetzen, wo er unmittelbar bei den Kindern ankommt“, so Zierfuß abschließend.

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