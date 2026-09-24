25 JAHRE TAG DES SPORTS: EUROPAS GRÖSSTES OPEN AIR-SPORTFESTIVAL FEIERT REKORD-JUBILÄUM AM HELDENPLATZ

Wien (OTS) -

Der Tag des Sports feiert 25-jähriges Jubiläum – und alle feiern mit! Am Samstag, 26. September kommen nicht nur rund 100 Sportverbände, Vereine und Institutionen am Wiener Heldenplatz zusammen, sondern auch mehr als 500 Sportler:innen von einst und jetzt, um ein Vierteljahrhundert Begeisterung für Bewegung zu feiern – mit 25-Jahr-Specials und einem sportlichen Gewinnspiel mit Preisen im Wert von mehr als 25.000 Euro.

Am Heldenplatz wird gehämmert, gebohrt und geschraubt, damit sich das Areal zwischen Burgtor und Hofburg bis zur Eröffnung vom Tag des Sports am Samstag um 10 Uhr in den größten Sportplatz Europas verwandelt. Was im Jahr 2001 als kleine Leistungsschau mit 20 Verbänden und fünf Mitmach-Stationen begann, hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem Fixpunkt im heimischen Sportkalender und zu einem Best-Practice für andere Nationen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika entwickelt. Zum 25-Jahr-Jubiläum erwartet die Besucher:innen bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm, das den Bogen von den Anfängen des Events bis zu neuen, aufregenden Highlights spannt.

„25 Jahre Tag des Sports – was für ein Meilenstein in einer einzigartigen Erfolgsgeschichte! Es ist eine Bühne für die Athlet:innen, die wir für ihre großartigen Erfolge ehren wollen, für die Verbände und Vereine, die wertvolle Arbeit leisten. Aber es ist auch ein Tag für die ganze Familie, für kleine und große Sportfans und alle, die es noch werden wollen. Wir laden alle ein, mit uns diesen besonderen Tag zu feiern und die Vielfalt von Bewegung zu erleben“, erklärt Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, die bereits letztes Jahr zahlreiche Sportarten selbst ausprobiert hat.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 20 Grad warten 80 Mitmach-Stationen – von der Mini-Skisprungschanze über die Rodel-Startrampe und eine Bob-Anschubbahn bis hin zu Mini-Courts von Tennis, Padel oder 3x3-Basketball. Ein besonderes Highlight wird der Open-Air-Turnsaal der Täglichen Bewegungseinheit, wo Bewegungscoaches verschiedene Stationen betreuen. „Die Tägliche Bewegungseinheit bringt Sportvereine in Schulen und Kindergärten. Schon die Jüngsten zum Sport zu motivieren, ist eines der wichtigsten Anliegen des Sportministeriums. Ich freue mich, dass die Tägliche Bewegungseinheit heuer auch beim Tag des Sports würdig vertreten ist“, so Sport-Staatssekretärin Schmidt.

Im großen Festzelt neben der Hauptbühne wartet auf die Besucher:innen das wohl sportlichste Pop-up des Landes. Im eigens für den Tag des Sports kuratierten Sportmuseum werden Meilensteine der letzten 25 Jahre durch historische Original-Exponate erlebbar. Vom legendären Sieger-Ski über geschichtsträchtige Medaillen und Pokale bis hin zu ikonischen Unikaten wie Olympia-Fackeln oder die NIKI-Trophäe für die Sportler:innen des Jahres. Zudem wurden mehr als 100 Sport-Legenden zum Tag des Sports eingeladen.

„Wir wollen zeigen, was unser Sportland in den letzten 25 Jahren bewegt hat. Die Zeitreise macht Geschichte greifbar, aber lebendig wird diese erst durch die Menschen. Der Tag des Sports bringt die Held:innen von damals und heute mit der nächsten Generation zusammen. Genau diese Begeisterung macht das Jubiläum so besonders“, freut sich Schmidt. Die Themen-Schwerpunkte Frauensport und Inklusion sind weitere Schwerpunkte der Veranstaltung.

Snowboarderin Sabine Payer hat ihre Karriere im Sommer beendet, lässt sich einen Abschied auf der größten Sport-Bühne des Landes aber nicht entgehen. „Der Tag des Sports ist die perfekte Bühne für Sport in all seinen Facetten. Ich freue mich riesig darauf, die Energie zu spüren und meine Begeisterung mit dem Publikum zu teilen. Hinkommen, Sportarten ausprobieren und mitfeiern“, nimmt die Kärntnerin viele Autogrammkarten mit nach Wien.

Für Para-Schwimmer und Weltrekordler Andreas Ernhofer ist der Tag des Sports auch deshalb so besonders, „weil die Veranstaltung einerseits zeigt, was möglich ist, wenn Barrieren abgebaut werden und andererseits hier alle Sportler:innen und Sportarten den Stellenwert bekommen, den sie verdienen.“

Dafür wurde eine neue Ehrungsbühne ins Gesamtkonzept integriert, die von 10 bis 14 Uhr für diverse Auszeichnungen und Awards genützt wird. Danach wartet ein Mix aus Sport, Show und Talks. Auf der Actionbühne haben Verbände und Vereine die Möglichkeit, sich und ihre Angebote zu präsentieren. Ein weiteres Highlight ist der McLaren-Bolide, der erstmals Formel 1-Feeling auf den Heldenplatz bringen wird. Und wem Anschauen zu wenig ist, der kann sich an der Pit Stop Challenge oder an der Buzzer Wall versuchen.

Racing-Feeling ist auch beim Gewinnspiel garantiert, für das Allwyn ein Racing-Weekend 2027 in Spielberg zur Verfügung stellt – VIP-Überraschung inklusive. Vom Österreichischen Olympischen Comité gibt’s ein Ausstattungspaket für die Europaspiele 2027 in Istanbul inklusive Meet & Greet bei der Team Austria-Einkleidung. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin wird mit einem E-Lastenrad von Decathlon nach Hause fahren, von EnergieDirect gibt es einen Weber Grill. Skoda stellt ein Eishockey-Erlebnis-Package für die ganze Familie zur Verfügung. Die weiteren Preise: VIP-Tickets für ein ÖFB-Länderspiel powered by Raiffeisen, die Erste Bank Open oder die Lotterien Sporthilfe-Gala, ERIMA-Gutscheine, ein Fußball-Set von ELK und vieles mehr.

Der Tag des Sports ist als Green Event zertifiziert und startet um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.